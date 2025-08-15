- Дата публікації
"Я не говоритиму від імені України": Трамп назвав головну мету зустрічі з Путіним
Президент США Дональд Трамп пояснив, що має на меті всадити російського президента за стіл переговорів з Україною.
Президент США Дональд Трамп на борту літака Air Force One, прямуючи на Аляску для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, зробив кілька важливих заяв для журналістів.
Про це повідомляє CNN.
Коментуючи майбутні переговори, Трамп наголосив, що його головна мета — не домовлятися про умови миру для України, а схилити Путіна до переговорного процесу.
«Я тут не для того, щоб домовлятися від імені України», — сказав він журналістам.
На запитання, чи можуть Сполучені Штати надати Україні гарантії безпеки в межах мирної угоди, Трамп відповів: «Можливо». Водночас він одразу уточнив, що про участь НАТО не йдеться.
«Не у форматі НАТО. Є певні речі, які не відбудуться», — наголосив Трамп.
Нагадаємо, Трамп перед зустріччю на Алясці заявив, що очікує конкретних результатів від перемовин щодо України. Американський президент підкреслив, що продовження атак Росії не посилює позиції Кремля, а навпаки — шкодить Путіну.