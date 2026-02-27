ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
466
Час на прочитання
1 хв

"Я не граюся з Путіним": Зеленський сказав, де має відбутися його зустріч з президентом РФ

Український лідер наголосив, що його зустріч з російським президентом має відбутися будь-де, окрім Росії чи Білорусі.

Автор публікації
Богдан Скаврон
Зеленський і Путін

Президент Зеленський підтавердив готовність до переговорів з Путіним / © ТСН

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не «грається в переговори» з президентом держави-агресорки Володимиром Путіним, а прагне реального завершення війни.

Про це він сказав в інтерв’ю Sky News.

«Я не хочу гратися з питанням, як завершити війну переговорами. Для нас це реальність. Для нас це велика проблема, ця війна. Велика небезпека для Європи, для всіх, для всього світу», — наголосив Зеленський.

При цьому український президент знову підтвердив свою готовність до зустрічі з господарем Кремля для переговорів про завершення війни.

«Я не граюся з Путіним. Я готовий зустрітися, я готовий говорити», — сказав він.

Однак Зеленський додав, що зустріч з російським президентом має відбутися будь-де, окрім Росії чи Білорусі.

«На нейтральній території. Навіть не нейтральній, але не Росія і не Білорусь. Бо вони союзники у цій війні. Білорусь — пасивний агресор. Це правда, бо вони [росіяни] атакували нас з території Білорусі», — наголосив український лідер.

Нагадаємо, у Кремлі нещодавно заявили, що президентові України Володимиру Зеленському, лідеру США Дональду Трампу і диктатору РФ Володимиру Путіну «варто зустрічатися» лише для фіналізації домовленостей. Речник російського президента Дмитро Пєсков додав, що пропозиція господаря Кремля щодо зустрічі із Зеленським у Москві залишається чинною. Мовляв, це «було слово президента Путіна».

Дата публікації
Кількість переглядів
466
Наступна публікація

