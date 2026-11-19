Володимир Зеленський / © ТСН

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські спецслужби вже кілька разів намагалися організувати замахи на нього.

Про це він сказав в інтерв’ю NBC.

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Зеленський зазначив, що усвідомлює небезпеку, пов’язану з його роботою під час війни.

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Він також розповів, що українські розвідники, представники сил безпеки та охорона регулярно попереджають його про можливі замахи. Через це йому рекомендують змінювати плани на день і ніч та посилювати заходи безпеки.

Однак Зеленський наголосив, що не може постійно жити з огляду на загрозу власному життю.

«Але я не можу так жити. Інакше це буде не те життя, за яке ми боремося. Ми боремося за свободу», — сказав президент.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Росія після повномасштабної війни, все ще «дуже хоче» усунути його від влади.

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«Перший випадок був дуже цікавий… люди не знають, що з цим робити, і це має дуже страшний вигляд, як Covid. А потім — це просто розвіддані, які розповідають, що ще одна група прибула до України, щоб спробувати скоїти замах», — сказав президент.

Один із помічників Зеленського розповів, що протягом перших кількох тижнів війни на нього було скоєно щонайменше десяток замахів.

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