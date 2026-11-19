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"Я не можу так жити": Зеленський розповів про замахи на своє життя
Управління Державної охорони вчасно попереджає загрози для президента України.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські спецслужби вже кілька разів намагалися організувати замахи на нього.
Про це він сказав в інтерв’ю NBC.
Зеленський зазначив, що усвідомлює небезпеку, пов’язану з його роботою під час війни.
Він також розповів, що українські розвідники, представники сил безпеки та охорона регулярно попереджають його про можливі замахи. Через це йому рекомендують змінювати плани на день і ніч та посилювати заходи безпеки.
Однак Зеленський наголосив, що не може постійно жити з огляду на загрозу власному життю.
«Але я не можу так жити. Інакше це буде не те життя, за яке ми боремося. Ми боремося за свободу», — сказав президент.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що Росія після повномасштабної війни, все ще «дуже хоче» усунути його від влади.
«Перший випадок був дуже цікавий… люди не знають, що з цим робити, і це має дуже страшний вигляд, як Covid. А потім — це просто розвіддані, які розповідають, що ще одна група прибула до України, щоб спробувати скоїти замах», — сказав президент.
Один із помічників Зеленського розповів, що протягом перших кількох тижнів війни на нього було скоєно щонайменше десяток замахів.