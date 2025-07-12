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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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"Я не Путін": Зеленський відповів, скільки років хоче бути президентом

Зеленський порівняв себе і Путіна і запевнив, що «не буде президентом 30 чи 35 років».

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський / © Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що не збираються бути на чолі країни 30-35 років, на відміну ві російського диктатора Путіна.

Про це глава держави сказав у фільмі ВВС.

«Я не Путін. Я не буду президентом 30 чи 35 років. Ні. Повірте мені», — сказав Зеленський.

Президент заявив, що прагне зберегти власну самоповагу, адже це важливо для нього і його сім’ї. Також він запевнив, що хоче допомогти Україні.

«Я повинен, я розумію, що я не можу зрадити вибір людей і їхню віру в мене. Я люблю Україну. Що це означає? Я люблю все, все найкраще, що я мав у житті, пов’язане з Україною. Моя дружина, мої діти, мої фільми у минулій професії та мій президентський шлях. Україна — це все, що в мене є, тому я мушу», — запевнив він.

Раніше президент Зеленський заявив, що у Путіна «фактично не має емоцій, він робить свою роботу, наче вбивця».

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