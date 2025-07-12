- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 1777
- Час на прочитання
- 1 хв
"Я не Путін": Зеленський відповів, скільки років хоче бути президентом
Зеленський порівняв себе і Путіна і запевнив, що «не буде президентом 30 чи 35 років».
Президент Володимир Зеленський заявив, що не збираються бути на чолі країни 30-35 років, на відміну ві російського диктатора Путіна.
Про це глава держави сказав у фільмі ВВС.
«Я не Путін. Я не буду президентом 30 чи 35 років. Ні. Повірте мені», — сказав Зеленський.
Президент заявив, що прагне зберегти власну самоповагу, адже це важливо для нього і його сім’ї. Також він запевнив, що хоче допомогти Україні.
«Я повинен, я розумію, що я не можу зрадити вибір людей і їхню віру в мене. Я люблю Україну. Що це означає? Я люблю все, все найкраще, що я мав у житті, пов’язане з Україною. Моя дружина, мої діти, мої фільми у минулій професії та мій президентський шлях. Україна — це все, що в мене є, тому я мушу», — запевнив він.
Раніше президент Зеленський заявив, що у Путіна «фактично не має емоцій, він робить свою роботу, наче вбивця».