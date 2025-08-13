“Я не той диктатор”: Вучич зробив неочікувану заяву про своє політичне майбутнє

Александр Вучич / © Associated Press

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що не планує висувати свою кандидатуру на пост глави держави втретє та не має наміру змінювати конституцію для продовження свого перебування при владі.

Його слова цитує Clash Report.

“Я більше не можу балотуватися на посаду президента, і мені навіть не спадає на думку змінювати конституцію, щоб продовжувати балотуватися. Я не той диктатор, яким ви мене зображуєте”, — наголосив Вучич.

Чинний президент Сербії обіймає посаду з 2017 року. У 2022 році він був переобраний на другий термін. За конституцією країни, глава держави може перебувати на посаді не більше двох термінів поспіль.