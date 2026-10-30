"Я не збираюся стримуватися": прем’єр Естонії жорстко відповів Пентагону через Росію

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що він та його держава не збираються пом’якшувати свою позицію щодо Росії. На тлі повідомлень про прохання Пентагону стримувати критику, Міхал назвав президента РФ Володимира Путіна диктатором, який вбиває жінок і дітей.

Про це пише Delfi.

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Міхал сказав, що спроби налагодити відносини з диктаторами зрештою призводять лише до приниження, а свободу в такому разі все одно буде втрачено.

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«Естонія, як і інші країни Балтії, відкрито говорить про загрозу з боку Росії. Ми дотримувалися цієї позиції раніше і будемо дотримуватися її надалі», — висловився прем’єр-міністр.

Він зазначив, що всередині Естонії політики напередодні виборів дорікають владі недостатньою рішучістю.

«У себе вдома ми чуємо передвиборчі скарги політиків на те, що ми недостатньо рішучі, а з новин дізнаємося, що наші союзники з найбільшої країни світу просять нас стримуватися. Ось у такій ситуації ми й опинилися», — сказав Міхал.

За словами прем’єра, особисто від американської сторони він таких прохань не отримував. Востаннє Міхал зустрічався з президентом США Дональдом Трампом влітку в Анкарі, однак під час цієї зустрічі питання стриманості у риториці щодо Росії не порушували.

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«Я не збираюся стримуватися. Путін — диктатор, який вбиває жінок і дітей. І буде продовжувати це робити доти, допоки його не змусять змінити курс», — наголосив очільник естонського уряду.

Він також розповів про заходи, яких НАТО вживає протягом останніх років для стримування Росії.

«Звичайно, наша тверда позиція та чіткі заяви не дають Росії спокою», — сказав Міхал.

Він заявив, що Путін дедалі менш успішно діє на полі бою, а через пожежі в російських містах і портах, за словами прем’єра, господар Кремля змушений «поводитися як терорист». Водночас Міхал визнав, що майбутня зима буде складною для України.

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Окремо прем’єр наголосив на внеску Естонії в оборону НАТО. За його словами, країна разом із витратами на власну оборону спрямовує на потреби Альянсу майже 7% ВВП. Таким чином, Естонія, захищаючи східний фланг НАТО, одночасно робить внесок у безпеку інших країн.

«Адекватна оцінка загроз і готовність називати вовка вовком, а не «лісовим песиком», — необхідна умова готовності до оборони», — заявив Міхал.

Журналістам видання не вдалося отримати коментар від міністра оборони Естонії Мартіна Херема. Прессекретар міністерства зазначив, що публікація про прохання від Вашингтона спирається на анонімні джерела, тому відомство не коментуватиме її.

Нагадаємо, за даними джерел видання Reuters, Пентагон закликав Литву, Латвію та Естонію пом’якшити риторику щодо Росії та не «провокувати» її різкими заявами. У США вважають, що надмірний акцент на російській загрозі може зашкодити безпеці європейського континенту. Європейські посадовці здивовані такими порадами на тлі активізації російських диверсій у ЄС.

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