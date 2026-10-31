"Я не знаю, чи можливий мир": Рубіо розкрив несподівану правду про завершення війни в Україні

Держсекретар США Марко Рубіо / © Associated Press

Реклама

Державний секретар США Марко Рубіо скептично висловився про перспективи дипломатичного завершення війни Росії проти України. За його словами, американська сторона продовжує шукати відповідь на питання, чи можна досягти мирної домовленості шляхом переговорів.

Про це заявив Марко Рубіо під час зустрічі міністрів закордонних справ G20 в Атланті.

Реклама

Що Рубіо сказав про можливість миру в Україні

Американський держсекретар визнав, що не може стверджувати, ніби переговорне врегулювання війни вже близьке. За його словами, Вашингтон і далі намагається з’ясувати, чи взагалі можна досягти такого результату.

Реклама

«Я не знаю, чи можливий мир в Україні шляхом переговорів. Саме це ми намагаємося з’ясувати. Не думаю, що хтось тут стверджує, ніби ми перебуваємо на порозі переговорного врегулювання», — сказав Рубіо.

Таким чином, держсекретар США не підтвердив наближення домовленості між Києвом і Москвою, попри активізацію дипломатичних контактів та заяви американської адміністрації про прагнення завершити війну.

Переговори про завершення війни — останні заяви США та України

Ще 24 жовтня Рубіо пояснював, що завершити війну лише військовим шляхом неможливо. Для дипломатичного врегулювання, за його словами, обом сторонам доведеться шукати компроміс і погоджуватися на певні поступки. Держсекретар також наголошував, що без готовності Києва та Москви домовлятися шансів на мир не буде.

Водночас Україна заявляє про готовність продовжувати переговори зі США та Росією. 30 жовтня речник МЗС Георгій Тихий повідомив, що Київ хотів би провести наступну тристоронню зустріч якомога швидше, бажано вже в листопаді, однак конкретної дати ще немає. Україна готується до переговорів в Абу-Дабі, а одним з орієнтирів для узгодження термінів називають період після проміжних виборів у США.

Реклама

На тлі стриманої оцінки Рубіо президент США Дональд Трамп 31 жовтня висловився значно оптимістичніше. В інтерв’ю The Benny Show він заявив, що, на його думку, сторони наближаються до домовленості про завершення війни. Американський президент зазначив, що раніше такого не говорив, а тепер «може це сказати» щодо перспективи укладення мирної угоди.

Новини партнерів

Новини партнерів