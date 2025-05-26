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«Я не знаю, що в біса сталося з Путіним»: Трамп відреагував на масовані обстріли України
Президент США заявив, що незадоволений діями російського диктатора.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відреагував на сотенні масовані атаки Росії на Україну.
Про це інформує SkyNews.
«Я не знаю, що в біса сталося з Путіним», — заявив Трамп, коментуючи обстріли України.
Президент США заявив, що давно знає російського диктатора і завжди ним «ладнав».
«Але він б’є ракетами по містах і вбиває людей, і мені це не подобається. Мені не подобається те, що робить Путін. Анітрохи. Він вбиває людей. І з цим хлопцем щось сталося, і мені це не подобається», — заявив Трамп.
Раніше повідомлялося, що попри те, що президент США Дональд Трамп публічно відмовився від тиску на Москву, у Вашингтоні та Брюсселі дедалі частіше лунають прогнози про ослаблення бойового потенціалу Росії вже наступного року.
Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО, який відбудеться 24 червня в Гаазі, де буде присутній президент США Дональд Трамп.