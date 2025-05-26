«Я не знаю, що в біса сталося з Путіним»: Трамп відреагував на масовані обстріли України

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відреагував на сотенні масовані атаки Росії на Україну.

Про це інформує SkyNews.

«Я не знаю, що в біса сталося з Путіним», — заявив Трамп, коментуючи обстріли України.

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Президент США заявив, що давно знає російського диктатора і завжди ним «ладнав».

«Але він б’є ракетами по містах і вбиває людей, і мені це не подобається. Мені не подобається те, що робить Путін. Анітрохи. Він вбиває людей. І з цим хлопцем щось сталося, і мені це не подобається», — заявив Трамп.

Раніше повідомлялося, що попри те, що президент США Дональд Трамп публічно відмовився від тиску на Москву, у Вашингтоні та Брюсселі дедалі частіше лунають прогнози про ослаблення бойового потенціалу Росії вже наступного року.

Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО, який відбудеться 24 червня в Гаазі, де буде присутній президент США Дональд Трамп.

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