"Я поговорю з ним": Трамп заявив, що візьметься за Орбана — що вимагатиме
Трамп пообіцяв переконати Орбана і Угорщину відмовитись від російської нафти.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що поговорить зі скандальним угорським прем’єром Віктором Орбаном, аби Будапешт припинив купувати в Росії нафту.
Про це глава Білого дому заявив на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.
Трампові нагадали, що угорський прем’єр відмовляється припиняти купувати в Росії нафту, незважаючи на заклики США.
«Він мій друг. Я з ним не розмовляв. Я думаю, що Орбан припинить купувати російську нафту, якщо поговорю з ним. І я думаю, що так і зроблю», — сказав президент США.
Раніше Трамп звинуватив країни НАТО та ЄС у тому, що вони фактично фінансують війну Росії проти України, купляючи російську нафту.