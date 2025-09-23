Трамп і Орбан. Архівне фото / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що поговорить зі скандальним угорським прем’єром Віктором Орбаном, аби Будапешт припинив купувати в Росії нафту.

Про це глава Білого дому заявив на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

Трампові нагадали, що угорський прем’єр відмовляється припиняти купувати в Росії нафту, незважаючи на заклики США.

«Він мій друг. Я з ним не розмовляв. Я думаю, що Орбан припинить купувати російську нафту, якщо поговорю з ним. І я думаю, що так і зроблю», — сказав президент США.

Раніше Трамп звинуватив країни НАТО та ЄС у тому, що вони фактично фінансують війну Росії проти України, купляючи російську нафту.