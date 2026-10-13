"Я повідомлю згодом": Трамп відмовився прямо визнати порушення РФ енергетичної тиші

Трамп про порушення Росією перемир’я: «Я дам знати, але вони б’ють одне по одному» / © Associated Press

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що «дасть знати», якщо Росія порушить енергетичне перемир’я з Україною.

Про це він сказав, спілкуючись з журналістами біля Білого дому.

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Журналіст запитав президента США, що він думає про те, що РФ напередодні атакувала шість енергетичних об’єктів України. У відповідь Трамп сказав, що Україна також завдавала ударів по багатьох об’єктах РФ за день до цього.

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«На вашу думку, Росія не порушила режим припинення вогню?» — уже не витримав журналіст.

«Я повідомлю про це згодом, але вони завдають ударів одне по одному», — знову ухильно відповів Трамп.

Зауважимо, що Володимир Зеленський стверджував, що в ніч проти 12 жовтня Україна утрималася від ударів по енергетичних об’єктах на території РФ.

Зрештою Трамп висловив впевненість, що «все владнається».

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«Знаєте чому? Так завжди буває», — додав він.

Раніше Дональд Трамп відповів, хто більше хоче закінчити війну в Україні — Зеленський чи Путін. Також він спростував чутки, що американська розвідка припинила ділитися інформацією з Україною, особливо щодо запуску російських ракет.

Що відомо про енергетичне перемир’я від Трампа

Нагадаємо, 11 жовтня Трамп заявив про негайний початок «енергетичного перемир’я» між Україною та Росією, стверджуючи, що обидві сторони погодилися на умови.

Володимир Зеленський заявив, що оголошення Дональда Трампа про енергетичне перемир’я стало для нього новиною. Водночас він запевнив, що Україна готова до припинення вогню.

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Проте Росія порушила «енергетичне перемир’я» у першу ж годину — одразу після його оголошення президентом США Дональдом Трампом.

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