"Я просто захищаю те, що належить Україні": Зеленський розповів, якою хоче бачити угоду про мінерали зі США

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Україна потребує угоди на паритетних і партнерських умовах. І це одна з умов, яка буде представлена українською технічною групою під час переговорів зі США.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

«Можна зробити угоду, яка модернізує Україну. Як це країни або великі компанії, виробничі, з крутими технологіями, можуть робити. Коли це вигідно, коли це партнерство, коли країни вкладаються разом. Я завжди говорив, що повинен бути паритет, і це одна з умов, яка буде представлена нашою технічною групою», — сказав він.

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Зеленський також заявив, що Україна має розраховувати на модернізацію, а також майбутній видобуток.

«І це класно. Вкладайтесь, вибудовуйте, знаходьте, робіть розвідку, забирайте те, що на тимчасово окупованій території, працюймо разом. Тут багато всього є. Все нове. Не те, що сьогодні наповнює наш бюджет — вибачте, але туди вкладались гроші. І питання не тільки в державі, а в приватному секторі», — зазначив він.

Якщо йдеться про партнерство і паритет, то Україна і партнери мають створити фонд із частками «50/50».

«Так давайте і вкладати 50/50. Ти приносиш технології, ми даємо цей видобуток, ми вкладаємо разом гроші. Робочі місця, виробництво. Наші люди заробляють, ваші компанії (заробляють — ред.), які з такими технологіями, яких немає в Україні. Всі. І з цього можна зробити успіх. І угода буде серйозною і вона буде ратифікуватись в парламенті. Я просто захищаю те, що належить Україні. Вона повинна бути вигідна і Сполученим Штатам Америки, і Україні. Це правильно», — сказав Зеленський.

Також президент торкнувся питання підходу до співпраці міністра фінансів США Скотта Бессента.

«Проблеми пана Бессента — в його підході. Він приїхав і сказав „ви зараз повинні це підписати“. Мої колеги знають, що стукати пальцем по договору і казати, „зараз треба підписати“… На це я міг тільки сказати йому: „припиніть стукати пальцем і давайте говорити предметно“. Напевно, він очікував іншого діалогу, але я не вважаю Україну третьосортною країною. Я вважаю, що ми маємо спілкуватись на рівних, незважаючи на те, що я Президент, а він не президент. Він громадянин Америки, я — громадянин України. І ми повинні поводитись, поважаючи один одного. Ось що, я вважаю, під час діалогу я йому і продемонстрував, що напевно в якомусь сенсі йому не сподобалось», — сказав Зеленський.

Він також розповів, що мав дві зустрічі: із міністром фінансів і прем’єр-міністром.

«Вони обидва провели розмови ще до моєї зустрічі з Бессентом. Тож я попросив їхні команди ознайомити мене з позитивними та негативними сторонами цього документу», — розповів Зеленський.

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент назвав «програшем» запровадження Китаєм 84% тарифів на американські товари.

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