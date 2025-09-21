"Я розчарований Путіним": Трамп пояснив, що може зупинити війну в Україні

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп зробив чергову заяву щодо війни Росії проти України. Він наголосив, що розчарований Володимиром Путіним.

Про це він сказав на Cornerstone Institute Founder’s Dinner.

За словами Трампа, Сполучені Штати збільшили видобуток нафти та знижують її вартість. На його думку, саме зниження цін призведе до припинення бойових дій.

«Це автоматично зупинить війну Росії проти України. Знизьте ціни ще трохи, і це зупинить війну. Я розчарований Путіним, але вони програють, гине 5 тисяч людей щотижня. Від 5 до 7 тисяч людей гинуть щотижня без причини», — заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив про готовність запровадити серйозні санкції проти Російської Федерації, коли країни НАТО перестануть закуповувати російську нафту.

Раніше ми писали, що спецпосланець президента США Кіт Келлог заявив, що президент Росії Володимир Путін не є «хорошим хлопцем», а його дії є «абсолютно жахливими». Він також зазначив, що сподівається на краще майбутнє для України.