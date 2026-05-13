"Я щотижня буваю на фронті": у Єрмака виникла перепалка з журналістом у суді

Андрій Єрмак / © Associated Press

Реклама

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак посперечався з журналістом після запитання про ставлення до нього з боку суспільства.

Слова ексочільника ОП наводять українські ЗМІ.

Журналіст запитав Єрмака, чи вважає він, що український народ його поважає. У відповідь колишній очільник ОП заявив, що має іншу думку, оскільки регулярно буває на фронті та спілкується з військовими.

Реклама

«Я кожного тижня буваю на фронті, і в мене інша думка», — сказав Єрмак.

За його словами, військові нібито позитивно ставляться до нього. Водночас після цього він додав, що не відповідатиме на запитання журналіста.

Суд над Андрієм Єрмаком — останні новини

Нагадаємо, 12 травня у Вищому антикорупційному суді розглядали питання про обрання запобіжного заходу Андрієві Єрмаку. Прокуратура просила взяти колишнього очільника Офісу президента під варту з можливістю внесення застави у 180 млн грн.

Втім, того ж дня суд не ухвалив рішення через великий обсяг матеріалів справи. Під час засідання стало відомо, що провадження налічує 16 томів.

Реклама

Окремо прокурори розкрили нові деталі щодо елітного котеджного містечка «Династія» у Козині. За версією слідства, будівництво резиденцій планували для впливових осіб. Серед них у матеріалах справи фігурують Олексій Чернишов, Андрій Єрмак і Тимур Міндіч.

У САП стверджують, що значну частину фінансування проєкту становили кошти сумнівного походження. За версією прокуратури, 72% грошей на будівництво могли бути пов’язані з корупцією в енергетичній сфері та так званим «бек-офісом Міндіча».

Під час виступу в суді Єрмак заявив, що не збирається залишати Україну та планує відстоювати свою позицію в судовому порядку. Він також висловив думку, що на правоохоронні органи в цій справі чиниться публічний тиск.

Крім того, на засіданні у ВАКС пролунали нові деталі щодо обшуків у водія Єрмака, які детективи НАБУ проводили у грудні 2025 року. За даними сторони обвинувачення, тоді були вилучені документи, які, на думку слідства, можуть свідчити про можливі спроби впливу на кадрові призначення у Службі безпеки України.

Реклама

Новини партнерів