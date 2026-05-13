"Я щотижня буваю на фронті": у Єрмака виникла перепалка з журналістом у суді
У Андрія Єрмака виникла перепалка з журналістом після запитання про те, чи поважає його народ. Колишній керівник ОП відповів, що військові ставляться до нього позитивно, а потім заявив, що не відповідатиме на питання.
Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак посперечався з журналістом після запитання про ставлення до нього з боку суспільства.
Слова ексочільника ОП наводять українські ЗМІ.
Журналіст запитав Єрмака, чи вважає він, що український народ його поважає. У відповідь колишній очільник ОП заявив, що має іншу думку, оскільки регулярно буває на фронті та спілкується з військовими.
«Я кожного тижня буваю на фронті, і в мене інша думка», — сказав Єрмак.
За його словами, військові нібито позитивно ставляться до нього. Водночас після цього він додав, що не відповідатиме на запитання журналіста.
Суд над Андрієм Єрмаком — останні новини
Нагадаємо, 12 травня у Вищому антикорупційному суді розглядали питання про обрання запобіжного заходу Андрієві Єрмаку. Прокуратура просила взяти колишнього очільника Офісу президента під варту з можливістю внесення застави у 180 млн грн.
Втім, того ж дня суд не ухвалив рішення через великий обсяг матеріалів справи. Під час засідання стало відомо, що провадження налічує 16 томів.
Окремо прокурори розкрили нові деталі щодо елітного котеджного містечка «Династія» у Козині. За версією слідства, будівництво резиденцій планували для впливових осіб. Серед них у матеріалах справи фігурують Олексій Чернишов, Андрій Єрмак і Тимур Міндіч.
У САП стверджують, що значну частину фінансування проєкту становили кошти сумнівного походження. За версією прокуратури, 72% грошей на будівництво могли бути пов’язані з корупцією в енергетичній сфері та так званим «бек-офісом Міндіча».
Під час виступу в суді Єрмак заявив, що не збирається залишати Україну та планує відстоювати свою позицію в судовому порядку. Він також висловив думку, що на правоохоронні органи в цій справі чиниться публічний тиск.
Крім того, на засіданні у ВАКС пролунали нові деталі щодо обшуків у водія Єрмака, які детективи НАБУ проводили у грудні 2025 року. За даними сторони обвинувачення, тоді були вилучені документи, які, на думку слідства, можуть свідчити про можливі спроби впливу на кадрові призначення у Службі безпеки України.