«Можна говорити тільки про хороше»: Кім відповів на критику своєї гучної заяви про ветеранів

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Міністр у справах ветеранів Віталій Кім прокоментував свою скандальну заяву, в якій пов’язав повернення ветеранів до цивільного життя із майбутнім сплеском злочинності.

Про це Кім написав у своєму дописі в соціальних мережах.

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За словами посадовця, після його інтерв’ю частина людей висловила обурення та критику, зокрема через те, що міністр нібито не повинен публічно порушувати такі теми. Однак Кім переконаний, що замовчування проблем не допоможе їх розв’язати.

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«Я хочу запитати: якщо проблема існує, про неї краще мовчати? Робити вигляд, що все добре? А потім, коли вона стане реальністю, розводити руками? Я так працювати не збираюся», — каже очільник Мінветеранів.

Кім стверджує, що озвучені ним дані базуються на реальних дослідженнях та опитуваннях самих захисників:

близько 80% опитаних ветеранів хвилюються через ризик виникнення залежностей;

майже 50% побоюються можливого втягнення у протиправну діяльність.

Посадовець наголосив, що ці показники не є його особистими прогнозами чи вигадками, а відображають побоювання самих ветеранів.

«Це те, чого бояться та про що говорять самі ветерани. І я вважаю, що ми зобов’язані їх чути та сприймати правду такою, яка вона є. Якою б незручною вона не була. Можна, звичайно, говорити тільки про хороше. Розповідати, як у нас усе чудово, як ми до всього готові. Це набагато простіше. І політично вигідніше. Але я хочу, щоб ми були готові насправді. Ми — це і держава, і ветерани, міністерство і громадськість», — написав він.

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Кім запевнив, що Міністерство у справах ветеранів працює над підтримкою захисників, їхньою реабілітацією, працевлаштуванням і допомогою родинам. Водночас, на його думку, з цими викликами не впорається одне відомство.

Міністр закликав до спільної роботи державу, ветеранів і громадськість, а також заявив про готовність вислуховувати пропозиції та критику.

Нагадаємо, 16 листопада «РБК-Україна» опублікувала інтерв’ю з міністром у справах ветеранів Віталієм Кімом. У ньому Кім заявив, що після завершення війни в країні може зрости рівень злочинності та соціальної напруженості. Однією з причин він назвав можливі труднощі ветеранів із працевлаштуванням та забезпеченням належного рівня доходів.

Заява Віталія Кіма про загрозу криміналу та революцій після повернення військових з фронту спричинила гучний скандал у соцмережах.

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