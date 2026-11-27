Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито хоче завершення війни проти України.

Про це він висловився в одному з інтерв’ю.

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«Я думаю, Путін хотів би, щоб війна закінчилася. Я в це вірю», — заявив президент США.

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Втім, з його слів, для завершення війни необхідні зусилля обох сторін. Акцентуючи на цьому він вкотре використав вислів «It takes two to tango» — «для танго потрібні двоє».

Водночас американський лідер нагадав про запроваджені ним масштабні мита та санкції проти РФ і наголосив, мовляв, був «дуже жорстким» щодо Кремля.

«Саме я запровадив величезні мита та санкції проти Росії. Я був дуже жорстким щодо Росії», — наголосив Трамп.

Війна в Україні — останні заяви Трампа

Президент США озвучив власне бачення причин війни в Україні. На його думку, повномасштабного вторгнення Росії могло б не статися, якби Москву свого часу не виключили з «Групи восьми» (G8).

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Трамп стверджує, що під час переговорів з Путіним у Китаї наголошував на необхідності припинити агресію проти європейських країн. Водночас американський лідер висловив сподівання, що Київ і Москва зможуть досягти домовленостей уже найближчим часом.

Водночас Трамп зі сміхом відреагував на заяву Володимира Зеленського про намір Вашингтона домогтися мирних домовленостей між Україною та Росією до січня 2027 року. За словами американського лідера, він нібито не встановлював конкретних термінів завершення війни.

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