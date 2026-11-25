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«Я вважаю це помилкою»: Фесенко розкритикував рішення Кривоноса та Клименка проігнорувати засідання ТСК
Директор НАБУ Семен Кривонос та керівник САП Олександр Клименко припустилися помилки, не з’явившись на засідання парламентської Тимчасової слідчої комісії. Ігнорування таких засідань є проявом неповаги до Верховної Ради, незалежно від посади запрошеної особи.
Про це заявив політолог Володимир Фесенко в ефірі «Апостроф TV».
«Якщо ти ігноруєш засідання цієї комісії, неважливо, ти міністр чи ти керівник НАБУ і САП або колишній міністр, ти проявляєш неповагу до парламенту. І тому я вважаю це неправильним. Ти мусиш прийти, навіть якщо тобі не подобається», — наголосив Фесенко.
За словами політолога, навіть якщо є сумніви щодо неупередженості парламентської комісії або її керівника, це не є підставою для ігнорування засідання, оскільки йдеться про довіру до парламенту.
Окремо Фесенко прокоментував пояснення керівників НАБУ і САП щодо їхньої відсутності через закордонні відрядження.
«Але я вважаю це помилкою. Те, що не прийшли, хай під таким, що називається, благовидним приводом. Але це неправильно», — підсумував політолог.