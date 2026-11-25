Реклама

Про це заявив політолог Володимир Фесенко в ефірі «Апостроф TV».

«Якщо ти ігноруєш засідання цієї комісії, неважливо, ти міністр чи ти керівник НАБУ і САП або колишній міністр, ти проявляєш неповагу до парламенту. І тому я вважаю це неправильним. Ти мусиш прийти, навіть якщо тобі не подобається», — наголосив Фесенко.

Реклама

За словами політолога, навіть якщо є сумніви щодо неупередженості парламентської комісії або її керівника, це не є підставою для ігнорування засідання, оскільки йдеться про довіру до парламенту.

Реклама

Окремо Фесенко прокоментував пояснення керівників НАБУ і САП щодо їхньої відсутності через закордонні відрядження.

«Але я вважаю це помилкою. Те, що не прийшли, хай під таким, що називається, благовидним приводом. Але це неправильно», — підсумував політолог.

Новини партнерів