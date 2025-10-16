ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
80
Час на прочитання
1 хв

"Я зараз розмовляю з Путіним": Трамп про перші деталі переговорів з РФ

Трамп повідомив, що почав «довгу розмову» з Путіним.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Трамп і Путін почали переговори

Трамп і Путін почали переговори / © ТСН

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підтвердив, що зараз (на момент публікації новини) розмовляє з російським диктатором Путіним.

Про це глава Білого дому написав у своїй соцмережі Truth Social.

«Я зараз розмовляю із президентом Путіним. Розмова триває, вона довга, і я, як і президент Путін, доповім про її зміст після її завершення», — написав Трамп.

Нагадаємо, що зустріч Зеленського з Трампом запланована на п’ятницю, 17 жовтня.

Вчора, 15 жовтня, Трамп зробив гучну заяву, що Україна планує перейти у наступ на фронті.

Дата публікації
Кількість переглядів
80
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie