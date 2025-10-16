- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 80
- Час на прочитання
- 1 хв
"Я зараз розмовляю з Путіним": Трамп про перші деталі переговорів з РФ
Трамп повідомив, що почав «довгу розмову» з Путіним.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підтвердив, що зараз (на момент публікації новини) розмовляє з російським диктатором Путіним.
Про це глава Білого дому написав у своїй соцмережі Truth Social.
«Я зараз розмовляю із президентом Путіним. Розмова триває, вона довга, і я, як і президент Путін, доповім про її зміст після її завершення», — написав Трамп.
Нагадаємо, що зустріч Зеленського з Трампом запланована на п’ятницю, 17 жовтня.
Вчора, 15 жовтня, Трамп зробив гучну заяву, що Україна планує перейти у наступ на фронті.