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Ядерна істерика після "бавовни" в Петербурзі: в РФ виступили з новими погрозами на адресу України
Заступник «сумної конячки» Сергія Лаврова Рябков з погрозами озвучив сценарії, за яких Росія може використати ядерну зброю.
У Росії після атаки безпілотників на Санкт-Петербург знову повернулися до шантажу ядерною зброєю.
З новими погрозами ядерного удару по Україні виступив заступник голови МЗС країни-агресорки Сергія Лаврова — Сергій Рябков на полях путінського Петербурзького міжнародного економічного форуму.
Він пригрозив, що Росія може застосувати ядерну зброю «в рамках найгірших сценаріїв у разі зазіхань на її територіальну цілісність».
«Зазіхання на Росію, на її територіальну цілісність з боку агресорів, зокрема тих, хто, можливо, й не має такої зброї, за найгірших сценаріїв може призвести до того, що ми відповімо з використанням цих засобів», — сказав Рябков, натякаючи на Україну.
Також він закликав вважати це попередження «серйозним сигналом».
Нагадаємо, що в Санкт-Петербурзі 3 червня сталася серія вибухів. Через атаку дронами на нафтовий термінал у місті на ньому виникли великі пожежі.
Після атаки на Санкт-Петербург Росія вкотре пригрозила «системною відповіддю» Україні.