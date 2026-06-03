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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1164
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1 хв

Ядерна істерика після "бавовни" в Петербурзі: в РФ виступили з новими погрозами на адресу України

Заступник «сумної конячки» Сергія Лаврова Рябков з погрозами озвучив сценарії, за яких Росія може використати ядерну зброю.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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У МЗС Росії пригрозили Україні ядерною зброєю

У МЗС РФ пригрозили Україні ядерною зброєю

У Росії після атаки безпілотників на Санкт-Петербург знову повернулися до шантажу ядерною зброєю.

З новими погрозами ядерного удару по Україні виступив заступник голови МЗС країни-агресорки Сергія Лаврова — Сергій Рябков на полях путінського Петербурзького міжнародного економічного форуму.

Він пригрозив, що Росія може застосувати ядерну зброю «в рамках найгірших сценаріїв у разі зазіхань на її територіальну цілісність».

«Зазіхання на Росію, на її територіальну цілісність з боку агресорів, зокрема тих, хто, можливо, й не має такої зброї, за найгірших сценаріїв може призвести до того, що ми відповімо з використанням цих засобів», — сказав Рябков, натякаючи на Україну.

Також він закликав вважати це попередження «серйозним сигналом».

Нагадаємо, що в Санкт-Петербурзі 3 червня сталася серія вибухів. Через атаку дронами на нафтовий термінал у місті на ньому виникли великі пожежі.

Після атаки на Санкт-Петербург Росія вкотре пригрозила «системною відповіддю» Україні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1164
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