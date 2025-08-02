Ядерна війна між США та РФ: Портников пояснив, до якого сценарію наближається світ

Ядерна зброя / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп і кремлівський диктатор Володимир Путін можуть одномоментно натиснуть на ядерні кнопки. Ми наближаємося до такого сценарію.

Про це сказав журналіст Віталій Портников в ефірі «Еспресо».

За словами журналіста, попри те, що Трамп — миротворець по своєму складу характеру. Ця людина справді хоче миру, вважає Портников.

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«Але людина, яка хоче миру і раптом має таке величезне его, яке не має бути поставлено під сумнів, може довести ситуацію до одночасно моментного натискання кнопок президентами Російської Федерації і Сполучених Штатів із задіянням стратегічної ядерної зброї і перетворенням великої частини території США і РФ на непридатну до життя пустелю на багато тисячоліть вперед», — пояснив Портников.

Він вважає, що ми дуже швидко наближаємося саме до такого розвитку подій. А саме — до зміни війни слів на війну дій між ядерними державами, які очолюють люди з хворобливою самооцінкою.

Нагадаємо, президент США Трамп підвищив ставки в американському випробуванні сили з Росією. Він наказав перекинути два атомні підводні човни у «відповідні регіони» через закиди Москви, і тепер вони «ближче до Росії».

Як пояснюють аналітики, заява Трампа не була чимось незвичайним у контексті безпеки — США мають близько двох десятків зі своїх 71 атомних підводних човнів у морі одночасно, і їх регулярно переміщують у райони поблизу Росії, особливо в періоди підвищеної напруженості.

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