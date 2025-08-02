ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
4099
Час на прочитання
2 хв

Ядерна війна між США та РФ: Портников пояснив, до якого сценарію наближається світ

Російське керівництво може почати розміщувати свої ядерні озброєння в більшій кількості. До прикладу, у Білорусі або ближче до США.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Ядерна зброя

Ядерна зброя / © ТСН.ua

Президент США Дональд Трамп і кремлівський диктатор Володимир Путін можуть одномоментно натиснуть на ядерні кнопки. Ми наближаємося до такого сценарію.

Про це сказав журналіст Віталій Портников в ефірі «Еспресо».

За словами журналіста, попри те, що Трамп — миротворець по своєму складу характеру. Ця людина справді хоче миру, вважає Портников.

«Але людина, яка хоче миру і раптом має таке величезне его, яке не має бути поставлено під сумнів, може довести ситуацію до одночасно моментного натискання кнопок президентами Російської Федерації і Сполучених Штатів із задіянням стратегічної ядерної зброї і перетворенням великої частини території США і РФ на непридатну до життя пустелю на багато тисячоліть вперед», — пояснив Портников.

Він вважає, що ми дуже швидко наближаємося саме до такого розвитку подій. А саме — до зміни війни слів на війну дій між ядерними державами, які очолюють люди з хворобливою самооцінкою.

Нагадаємо, президент США Трамп підвищив ставки в американському випробуванні сили з Росією. Він наказав перекинути два атомні підводні човни у «відповідні регіони» через закиди Москви, і тепер вони «ближче до Росії».

Як пояснюють аналітики, заява Трампа не була чимось незвичайним у контексті безпеки — США мають близько двох десятків зі своїх 71 атомних підводних човнів у морі одночасно, і їх регулярно переміщують у райони поблизу Росії, особливо в періоди підвищеної напруженості.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie