Ядерні погрози Кремля: аналітики ISW розкрили підступну мету РФ

Кремль. / © Associated Press

Реклама

Кремль використовує ядерні погрози, щоб вплинути на президента США Дональда Трампа та зупинити його зусилля щодо забезпечення миру в Україні.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики згадують нещодавню заяву заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва. Так, прихвостень Володимир Путіна в англомовному обліковому записі X повторив нещодавню заяву президента-диктатора Росії про те, що Москва готова продовжувати дотримуватися обмежень щодо ядерних озброєнь, передбачених Новим договором про скорочення стратегічних наступальних озброєнь протягом одного року після закінчення терміну його дії 5 лютого 2026 року. Медведєв заявив, що адміністрація Трампа тепер повинна вирішити, чи наслідуватиме вона цей приклад.

Реклама

Медведєв стверджував, що дотримання США букви договору «недостатньо», і що Сполучені Штати «повинні відмовитися від послаблення Росії санкціями та тарифами», інакше «ризик прямого конфлікту залишається високим».

“Завуальовані ядерні погрози Медведєва безпосередньо пов'язують згоду США припинити всі свої економічні заходи, спрямовані проти Росії — головний інструмент, який адміністрація Трампа використовує, щоб спробувати привести Путіна за стіл переговорів та припинити війну в Україні — з подальшим дотриманням Росією Нового договору СНО або готовністю погодитися на будь-які майбутні договори про контроль над озброєннями”, - наголошують американські фахівці.

Аналітики переконані, що його погрози є частиною ширших зусиль Кремля, спрямованих на затягування мирних переговорів, використання погроз для забезпечення бажаних вимог Росії в Україні, забезпечення поступок, вигідних Росії, та стримування Сполучених Штатів від підтримки України.

Як повідомлялося, Росія передала КНДР технології, які ставлять світ під ядерну загрозу. Йдеться про технології реакторів для атомних підводних човнів. Цей крок став обміном: Пхеньян підтримує Москву на полі бою в Україні, відправляючи війська та боєприпаси, а натомість отримує реактори, зняті з озброєння російських підводних човнів.