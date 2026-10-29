«Ядерний чобіт» для Європи: пропагандист Путіна пригрозив перетворити столиці на «радіоактивний пил»

Володимир Соловйов.

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Кремлівський пропагандист і маріонетка «фюрера» Володимир Соловйов знову пригрозив Європі ядерними ударами і зухвало закликав західні медіа цитувати його погрози.

Про це він зухвало заявив в ефірі одного з прокремлівських телеканалів, пише Daily Express.

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Звертаючись до європейців, пропагандист нахабно закликав їх «прокинутися» та поставив під сумнів здатність Заходу залякати Росію військовими навчаннями й гучними заявами. Ба більше, висловився він, мовляв, Париж, Брюссель і Берлін можуть «перетворитися на радіоактивний пил».

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«Кожного століття ви об’єднуєтеся лише для того, щоб російський солдат добряче вас копнув. А цього разу чобіт буде ядерним. Нам навіть не доведеться доходити до ваших міст», — заявив Соловйов.

Він також зухвало попросив, щоб його слова наступного дня процитували всі західні газети.

Відео з погрозами опублікував український посадовець Антон Геращенко. Він зауважив, що Соловйов знову погрожує Європі радіоактивним пилом і вимагає цитування в європейській пресі, адже, за словами Геращенка, саме за це пропагандист отримує гроші.

Зауважимо, що ядерні погрози регулярно лунають в ефірах російського державного телебачення та стали частиною пропагандистської риторики Кремля. Зокрема, це не вперше Соловйов закликає до ядерних ударів по країнах НАТО. Раніше він виступав за її застосування проти Великої Британії і Німеччини, а також закликав завдати ударів по Британії за допомогою підводного безпілотника «Посейдон».

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Ядерні погрози Путіна

Нещодавно «фюрер» Кремля Володимир Путін вдався до ядерних погроз на адресу Заходу. Він заявив, що гарантій невикористання ядерної зброї немає, а світ нібито наближається до «точки неповернення».

Натякаючи на можливу ядерну ескалацію, російський диктатор вдався до відомої літературної метафори: «Якщо рушниця висить на сцені, то зрештою вона має вистрілити».

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