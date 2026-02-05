Ядерний договір закінчився: у США та Росії починається ера невизначеності

США та Росія мають найбільші у світі ядерні арсенали — по кілька тисяч боєголовок / © Pixabay

Реклама

Сьогодні, 5 лютого, закінчується дія останньої важливої угоди про контроль над ядерним озброєнням між США та РФ. Це збільшило ризик нової гонки озброєнь між двома найбільшими ядерними державами світу на тлі зростаючої глобальної нестабільності.

Про це пише Bloomberg.

Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь 2011 року, або Новий СНО, обмежив розмір ядерних арсеналів Росії та США, а також дозволив проведення інспекцій та обмін інформацією. Його припинення дії залишає Москву та Вашингтон без системи регулювання своїх стратегічних запасів вперше від часів розпалу «холодної війни» в 1980-х роках.

Реклама

«Термін дії Договору про СНО закінчується, оскільки відносини між Росією та Європою загострилися до найгіршого рівня за останні десятиліття. Це сталося через війну в Україні та невизначеність серед союзників США щодо їх довгострокових зобов’язань перед НАТО. Китай зміцнює свої стратегічні сили, а інші країни розглядають необхідність ядерної зброї для власного захисту, оскільки великі держави дедалі більше борються за домінування в їхніх регіонах», — зазначають журнаілсти видання.

«Безпосередня небезпека полягає в тому, що за відсутності правових обмежень та заходів перевірки обидві країни повернуться до планування найгіршого сценарію та почнуть завантажувати сотні додаткових боєголовок до своїх розгорнутих сил через страх, що інша країна робить це. Сполучені Штати та Росія мають значні потужності для завантаження, які дозволять їм різко збільшити кількість розгорнутих ядерних боєголовок за короткий проміжок часу», — сказала Маккензі Найт-Бойл, старша наукова співробітниця проєкту ядерної інформації Федерації американських вчених.

За підрахунками Американської федерації вчених (American Federation of Scientists), на США та РФ припадає близько 86% світового ядерного арсеналу. Однак після завершення дії СНО‑3 уперше майже за 40 років між Вашингтоном і Москвою не існуватиме механізму, який би стримував нову гонку озброєнь.

Нагадаємо:

Росія та США підписали договір СНО‑3 понад 15 років тому — на тлі потепління відносин між Кремлем і Білим домом та політики «перезавантаження» американсько‑російських відносин. Формально його дія завершилася ще 2021 року, однак тоді Володимир Путін і тодішній президент США Джо Байден, всупереч побоюванням багатьох аналітиків, скористалися опцією одноразового подовження договору на п’ять років.

Реклама

Особливість СНО‑3 полягає в тому, що угода не передбачає багаторазової пролонгації. Проте до неї можна внести поправку, яка зробить можливим багаторазове подовження.

Утім, восени минулого року Володимир Путін під час засідання Ради безпеки РФ заявив, що Кремль готовий дотримуватися СНО‑3 ще рік після його завершення. Але лише за умови, що Сполучені Штати також візьмуть на себе такі зобов’язання. Тоді російський президент назвав «повну відмову» від контролю над ядерним озброєнням «помилковим і недалекоглядним кроком».

У січневому інтерв’ю The New York Times глава Білого дому Дональд Трамп досить стримано прокоментував пропозицію Кремля: «Якщо строк дії угоди завершиться — значить, завершиться. Ми просто укладемо більш вигідну угоду».