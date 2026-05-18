Ядерний плацдарм під носом у НАТО: Україна вимагає жорсткої відповіді на провокації Путіна та Лукашенка
МЗС України б’є на сполох через те, що Росія перетворює Білорусь на ядерний плацдарм біля кордонів НАТО.
Спільні ядерні навчання Росії та Білорусі, а також розміщення російської тактичної ядерної зброї на білоруській території є безпрецедентним викликом для архітектури глобальної безпеки. Обидва режими свідомо переступили «червоні лінії» міжнародного права.
Про це йдеться в офіційній заяві Міністерства закордонних справ України.
У МЗС нагадали, що спільне відпрацювання ударів безпосередньо порушує Статті 1 і 2 Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), які суворо забороняють ядерним державам передавати контроль над технологіями масового ураження, а неядерним підписантам — приймати його.
«Перетворюючи Білорусь на свій ядерний плацдарм біля кордонів НАТО, Кремль де-факто легітимізує поширення ядерних озброєнь у світі та створює небезпечний прецедент для інших авторитарних режимів», — зазначили у дипустанові.
Тому МЗС закликає міжнародну спільноту, яка поважає режим нерозповсюдження ядерної зброї, засудити РФ та Білорусь
«Мілітаризація Білорусі не лише підриває довіру до міжнародного права, а й остаточно перетворює Мінськ на співучасника російського ядерного шантажу», — наголосили у зовнішньополітичному відомстві.
Якою має бути відповідь світу на ядерну провокацію Москви і Мінська: чотири кроки від України
Ефективна відповідь на російсько-білоруське брязкання ядерною зброєю поблизу кордонів НАТО, на думку МЗС, має включати:
різке збільшення санкційного тиску на Москву та Мінськ,
суттєве збільшення підтримки України, яка безпосередньо стримує обидва режими від подальшої експансії в Європу,
нарощування присутності союзників на східному фланзі НАТО,
поглиблення безпекової взаємодії з Україною.
Нагадаємо, що Росія та Білорусь 18 травня розпочали спільні військові навчання, щоб відпрацювати приховане доставлення та умовне застосування ядерної зброї.