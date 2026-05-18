Ядерний плацдарм під носом у НАТО: Україна вимагає жорсткої відповіді на провокації Путіна та Лукашенка

Ядерна загроза з Білорусі / © ТСН.ua

Реклама

Спільні ядерні навчання Росії та Білорусі, а також розміщення російської тактичної ядерної зброї на білоруській території є безпрецедентним викликом для архітектури глобальної безпеки. Обидва режими свідомо переступили «червоні лінії» міжнародного права.

Про це йдеться в офіційній заяві Міністерства закордонних справ України.

У МЗС нагадали, що спільне відпрацювання ударів безпосередньо порушує Статті 1 і 2 Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), які суворо забороняють ядерним державам передавати контроль над технологіями масового ураження, а неядерним підписантам — приймати його.

Реклама

«Перетворюючи Білорусь на свій ядерний плацдарм біля кордонів НАТО, Кремль де-факто легітимізує поширення ядерних озброєнь у світі та створює небезпечний прецедент для інших авторитарних режимів», — зазначили у дипустанові.

Тому МЗС закликає міжнародну спільноту, яка поважає режим нерозповсюдження ядерної зброї, засудити РФ та Білорусь

«Мілітаризація Білорусі не лише підриває довіру до міжнародного права, а й остаточно перетворює Мінськ на співучасника російського ядерного шантажу», — наголосили у зовнішньополітичному відомстві.

Якою має бути відповідь світу на ядерну провокацію Москви і Мінська: чотири кроки від України

Ефективна відповідь на російсько-білоруське брязкання ядерною зброєю поблизу кордонів НАТО, на думку МЗС, має включати:

Реклама

різке збільшення санкційного тиску на Москву та Мінськ,

суттєве збільшення підтримки України, яка безпосередньо стримує обидва режими від подальшої експансії в Європу,

нарощування присутності союзників на східному фланзі НАТО,

поглиблення безпекової взаємодії з Україною.

Нагадаємо, що Росія та Білорусь 18 травня розпочали спільні військові навчання, щоб відпрацювати приховане доставлення та умовне застосування ядерної зброї.

Новини партнерів