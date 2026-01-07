Як Бельгія допоможе забезпечити мир в Україні: стало відомо, що надасть країна

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер / © Associated Press

Бельгія візьме на себе частку забезпечення миру в Україні після завершення бойових дій. Країна надасть авіаційні, морські спроможності, а також забезпечить заходи у сфері підготовки кадрів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер.

Очільник бельгійського уряду зазначив, що зустріч «коаліції охочих» у Парижі 7 січня була продуктивною та рішучою. За словами де Вевера, разом із широкою коаліцією партнерів Бельгія візьме на себе свою частку міжнародних зусиль із забезпечення миру в Україні після завершення бойових дій.

«Наш внесок буде зосереджений насамперед на наданні авіаційних і морських спроможностей, а також на заходах у сфері підготовки кадрів, де Бельгія здатна забезпечити відчутний і реальний результат», — уточнив прем’єр.

Він також назвав ключовим те, що ці зусилля спиратимуться на надійну підтримку з боку США та на їхнє керівництво процесами моніторингу. Очікується, що це забезпечить ефективне стримування та зробить можливою довгострокову стабільність.

«Єдність Заходу здатна приносити результати, які формують хід історії та гарантують мир», — додав де Вевер.

Зустріч «коаліції охочих» у Парижі 7 січня: результати

Під час зустрічі «коаліції охочих» 7 січня Україна, Франція та Велика Британія підписали декларацію про розгортання багатонаціональних західних контингентів на українській території для гарантування безпеки після припинення вогню. План передбачає моніторинг перемир’я під лідерством США, залучення сил Італії, Польщі й Туреччини (зокрема в морі), а також підтримку ЗСУ. Чисельність української армії після війни становитиме 800 тис. осіб, що потребуватиме масштабного переозброєння від партнерів. Окрім військового стримування, коаліція готує план процвітання України як частину стратегії довготривалої стабільності.

Президент України Володимир Зеленський назвав паризьку декларацію конкретним кроком до миру, що підтверджує готовність Європи розгорнути сили «коаліції охочих» одразу після завершення війни. Україна вже узгодила з Францією та Британією деталі розміщення військ, їхнє фінансування та ролі у захисті суходолу, неба і моря. Ключовою основою безпеки залишаться ЗСУ, а США допоможуть із моніторингом припинення вогню. Водночас відкритими залишаються питання територій та фіналізація оновленого мирного плану з 20 пунктів. Підписані документи стануть юридичною базою для залучення міжнародних контингентів.