Як декорації на "прямій лінії" Путіна викрили плани РФ щодо України: Sky News проаналізував

Дизайн телевізійного декору на «прямій лінії» диктатора Путіна є чітким сигналом для України.

Про це пише московський кореспондент Sky News Айвор Беннетт.

За його спостереженнями, зміст промови Володимира Путіна, схоже, містить досить гострі послання для України.

«На стіні позаду нього висить карта Росії. Уважно подивіться на крайній лівий бік. Там позначено не лише Крим, а й усі чотири східні українські області, які Росія анексувала у 2022 році — Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську», — зауважив журналіст.

Він нагадав, що російські війська ще не захопили ці регіони повністю, але це не завадило Володимиру Путіну проголосити їх своїми.

«Проектуючи ці території на сьогоднішній фон, Кремль ніби посилає сигнал: він не має наміру відмовлятися від своїх претензій на них», — зазначив Беннетт.

Журналіст нагадав, що питання території є головним каменем спотикання в переговорах щодо мирної угоди, і це говорить про те, що так воно і залишиться, оскільки Москва ще не виявила жодної готовності до компромісу.

Нагадаємо, що диктатор Путін сьогодні проводить так звану «пряму лінію». На ній він серед іншого, повчав Зеленського, як відвідувати фронт, хоча сам там не буває.

Також він заявив, що не збирається змінювати вимоги для мирних переговорів, які були озвучені раніше.