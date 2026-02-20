Як дотиснути Путіна: генерал США назвав умову для початку реальних переговорів

Володимир Путін / © Associated Press

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже чотири роки. За цей час окупаційні війська зазнали катастрофічних втрат на фронті, а Сили оборони України успішно перенесли бойові дії на російську територію. Усе це заганяє путінську економіку в глухий кут.

Про це для «24 Каналу» розповів американський генерал у відставці, ексочільник ЦРУ Девід Петреус.

За оцінками Петреуса, армія РФ вже втратила понад 1 мільйон 200 тисяч військових убитими та пораненими. Темпи втрат вражають: лише минулого місяця кількість ліквідованих та поранених окупантів дорівнювала кількості новобранців, яких вдалося мобілізувати.

Крім того, російська бронетехніка стрімко втрачає свою ефективність на полі бою завдяки українським технологічним інноваціям. Ворожа піхота змушена йти на штурми з мінімальним прикриттям, покладаючись переважно на дрони, що лише збільшує кількість жертв.

Удари по території РФ: в чому фактор ракети «Фламінго»

Україна не лише тримає оборону, а й розширює зону ураження військових та інфраструктурних об’єктів у самій Росії.

Генерал звернув особливу увагу на новітню розробку вітчизняного ВПК — крилату ракету «Фламінго». Виробництво цієї зброї набирає обертів, і перші успішні застосування вже зафіксовані. Петреус переконаний, що ці ракети матимуть руйнівний вплив на російську логістику, зокрема на нафтопереробні заводи та стратегічні склади пального.

Як зламати плани Кремля

Попри те, що Росія використовує сувору зиму як зброю, намагаючись залишити українців без світла та тепла, сама РФ платить за війну непідйомну ціну.

«Це не може тривати довго. Російська економіка у дуже складному становищі. Цього року закінчаться кошти у фонді національного добробуту, який дозволяє продовжувати воєнне виробництво. Індія купуватиме менше нафти у межах тарифної угоди США», — наголосив генерал.

Проте для остаточного зламу ситуації потрібен потужний політичний крок. Наразі у Сенаті США розглядається новий масштабний пакет санкцій проти Росії.

За словами Петреуса, цей пакет підтримують 90 зі 100 сенаторів, що свідчить про безпрецедентну двопартійну підтримку України. Ухвалення цього закону стане критично важливим доповненням до європейських санкцій.

«Це спосіб чинити тиск на Володимира Путіна та довести його до того моменту, коли він усвідомить, що йому дійсно потрібне припинення бойових дій навіть більше, ніж Україні. А потім можуть початися серйозні переговори», — підсумував Петреус.

Поки що, констатує експерт, немає жодних ознак готовності Москви йти на компроміс і відмовлятися від своїх «червоних ліній», які є абсолютно неприйнятними для Києва. Але економічний зашморг та удари ЗСУ можуть кардинально змінити позицію Кремля.

Нагадаємо, аналітики ISW раніше заявляли про те, що Кремль свідомо не готує росіян до миру, а до затяжної війни. Вони зауважують — посадовці РФ та підконтрольні росЗМІ фактично відкидають можливість поступок. Натомість продовжують просувати шаблонні риторичні рядки Москви про початкові воєнні вимоги РФ які виходять за межі території на сході України.