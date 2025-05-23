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Як довго Трамп готовий підтримувати Путіна: американський політик зробив прогноз
Республіканці не підуть проти свого лідера, прихильники Трампа закликають «дати йому шанс».
Президент США Дональд Трамп готовий підтримувати свого російського колегу Володимира Путіна стільки, скільки знадобиться. Така підтримка дає впевненість господарю Кремля в тому, що він зможе повернутися до позицій 2022 року.
Таку думку висловив американський політик, депутат окружних зборів округу Рок (штат Вісконсин) Юрій Рашкін в ефірі телеканалу «Київ24».
«Президент [Дональд Трамп] збирається підтримувати Путіна стільки, скільки потрібно. Він тепер із Путіним до переможного кінця. Ті, хто були проти Трампа, розуміють це і кричать про це на кожному розі», — зазначив він.
Рашкін наголосив, що республіканці не підуть проти свого лідера, його прихильники закликають «дати йому шанс» і насміхаються з реакції лібералів.
За його словами, такий легковажний підхід зміщує баланс глобальної безпеки, перетворюючи Америку на загрозу західному світу.
«Зараз немає тієї Америки, яка скаже: „Ні, ні, ні, зачекайте, це вже надто“. Ось немає її, ніби поліцейський виявився грабіжником банку. І тепер якщо ви дзвонитимете в поліцейську станцію і говоритимете: „Коли ж ви приїдете? Що ж відбувається?“, то почуєте: „А вибачте, ми зайняті, ми банк грабуємо. Ви наступні“, — образно пояснив ситуацію американський політик.
На його думку, ситуація в американській політиці може змінитися лише через майбутні вибори.
Нагадаємо, експерт з міжнародної політики Гел Брендс вважає, що президент РФ Володимир Путін прагне дочекатися закінчення американської військової допомоги Україні уже цього літа і тягне час обіцянками мирних переговорів.