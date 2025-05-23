Як довго Трамп готовий підтримувати Путіна: американський політик зробив прогноз

Президент США Дональд Трамп і президент РФ Володимир Путін / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп готовий підтримувати свого російського колегу Володимира Путіна стільки, скільки знадобиться. Така підтримка дає впевненість господарю Кремля в тому, що він зможе повернутися до позицій 2022 року.

Таку думку висловив американський політик, депутат окружних зборів округу Рок (штат Вісконсин) Юрій Рашкін в ефірі телеканалу «Київ24».

«Президент [Дональд Трамп] збирається підтримувати Путіна стільки, скільки потрібно. Він тепер із Путіним до переможного кінця. Ті, хто були проти Трампа, розуміють це і кричать про це на кожному розі», — зазначив він.

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Рашкін наголосив, що республіканці не підуть проти свого лідера, його прихильники закликають «дати йому шанс» і насміхаються з реакції лібералів.

За його словами, такий легковажний підхід зміщує баланс глобальної безпеки, перетворюючи Америку на загрозу західному світу.

«Зараз немає тієї Америки, яка скаже: „Ні, ні, ні, зачекайте, це вже надто“. Ось немає її, ніби поліцейський виявився грабіжником банку. І тепер якщо ви дзвонитимете в поліцейську станцію і говоритимете: „Коли ж ви приїдете? Що ж відбувається?“, то почуєте: „А вибачте, ми зайняті, ми банк грабуємо. Ви наступні“, — образно пояснив ситуацію американський політик.

На його думку, ситуація в американській політиці може змінитися лише через майбутні вибори.

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Нагадаємо, експерт з міжнародної політики Гел Брендс вважає, що президент РФ Володимир Путін прагне дочекатися закінчення американської військової допомоги Україні уже цього літа і тягне час обіцянками мирних переговорів.