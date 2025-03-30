Як довго триватиме російська агресія: Сікорський назвав два варіанти

Росія не припинить війну, поки нею керує Путін / © ТСН

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Загроза російської агресії існуватиме до того часу, поки господарем Кремля залишається Володимир Путін або поки в Росії не вичерпаються людські та матеріальні ресурси.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю TVN 24.

Очільник польського зовнішньополітичного відомства зауважив, що теперішня Росія сповідує імперську ідеологію та перетворилася на криваву диктатуру, в якій політичних в’язнів більше, ніж було у Радянському Союзі в останні роки його існування.

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«Росія з такою державною ідеологією буде загрозою до тих пір, поки у неї є таке керівництво», — наголосив Радослав Сікорський.

При цьому очільник МЗС Польщі назвав російського президента Володимир Путіна непередбачуваним політиком.

«Я думаю, що ми не можемо бути впевнені в тому, що буде робити наш великий сусід Росія, поки на чолі цієї країни стоїть Володимир Путін», — зазначив він.

Водночас Сікорський додав, що «існує сценарій, коли у Росії просто почнуть закінчуватися люди і техніка, щоб продовжувати цю наступальну війну».

За його словами, від того, як закінчиться російсько-українська війна, буде залежати співвідношення сил та відчуття безпеки у Європі.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що після смерті Путіна війна закінчиться.