Як ескалація Трампа та Путіна штовхає світ до великої війни: Портников пояснив

Примирення між Росією та США не буде — Штати і надалі посилюватимуть тиск на путінський режим санкціями.

Таку думку висловив український журналіст і публіцист Віталій Портников, передає «Еспресо».

Портников прогнозує від Трампа посилення санкційного тиску на РФ і нові рішення щодо постачання зброї Україні.

Тобто, що він (Трамп — Ред.) буде робити? Він зараз ухвалив рішення. Буде два тижні чи три дивитися, як Путін відреагує. Буде чекати конструктивної реакції від Путіна. Путін не буде реагувати конструктивно, а буде казати: «Ми ще дві ракети запустимо». Він буде нові санкції запроваджувати», — сказав журналіст.

На думку Портникова, зараз головна увага прикута до міністра фінансів США Скотта Бессента.

«Який, до речі, мені таке враження, давно хотів. В нього такий настрій. І нарешті йому дали можливість. В нього вже є все на столі, що можна здійснювати. Будуть нові санкції. Путін знову буде реагувати: „Ах, так, Росія, русские не сдаются“, — наголосив журналіст.

Експет прогнозує, що РФ і США далі весь час будуть йти «по дорозі до подальшої ескалації».

«Питання в тому, чи не викличе війну Росії та Заходу», — підсумував Портников.

