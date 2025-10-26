- Дата публікації
Як ескалація Трампа та Путіна штовхає світ до великої війни: Портников пояснив
На думку Портникова, Трамп спочатку чекатиме на конструктивну реакцію від Путіна. Оскільки її не буде, очільники двох держав підуть шляхом подальшої ескалації.
Примирення між Росією та США не буде — Штати і надалі посилюватимуть тиск на путінський режим санкціями.
Таку думку висловив український журналіст і публіцист Віталій Портников, передає «Еспресо».
Портников прогнозує від Трампа посилення санкційного тиску на РФ і нові рішення щодо постачання зброї Україні.
Тобто, що він (Трамп — Ред.) буде робити? Він зараз ухвалив рішення. Буде два тижні чи три дивитися, як Путін відреагує. Буде чекати конструктивної реакції від Путіна. Путін не буде реагувати конструктивно, а буде казати: «Ми ще дві ракети запустимо». Він буде нові санкції запроваджувати», — сказав журналіст.
На думку Портникова, зараз головна увага прикута до міністра фінансів США Скотта Бессента.
«Який, до речі, мені таке враження, давно хотів. В нього такий настрій. І нарешті йому дали можливість. В нього вже є все на столі, що можна здійснювати. Будуть нові санкції. Путін знову буде реагувати: „Ах, так, Росія, русские не сдаются“, — наголосив журналіст.
Експет прогнозує, що РФ і США далі весь час будуть йти «по дорозі до подальшої ескалації».
«Питання в тому, чи не викличе війну Росії та Заходу», — підсумував Портников.
Нагадаємо, що за інформацією WSJ, оточення Путіна у Кремлі бажає його відходу.