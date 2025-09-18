Як Герасимов бреше Путіну про успіхи на фронті: Reuters разкрило масштаби

Валерій Герасимов і Володимир Путін / © Пресслужба Кремля

Начальник Генштабу Збройних сил Росії Валерій Герасимов відзвітував про «просування» армії майже на всіх фронтах. Однак його слова різко суперечать даним української сторони та свідчать про масштабний обман президента РФ Володимира Путіна щодо ситуації на полі бою.

Про це йдеться у статті Reuters.

Міністерство оборони РФ 17 вересня повідомило, що фіцер-високопосадовець відвідав позиції російських військ в Україні. За його словами, армія просувається на більшості фронтів, а найзапекліші бої тривають поблизу Покровська — важливого логістичного центру.

Герасимов заявив, що російські війська фіксують поступ у Донецькій області, а також на заході — у Запорізькій та Дніпропетровській.

«Наші війська в зоні «спеціальної воєнної операції» просуваються практично в усіх напрямках. Найзапеклішібої відбуваються у Красноармійському напрямку. Там ворог будь-якою ціною, не рахуючись із втратами, намагається безуспішно зупинити наш наступ і повернути собі ініціативу», — цитує Герасимова Міноборони РФ.

Він стверджує, що ЗСУ перекинули туди найбоєздатніші підрозділи, що нібито «спрощує просування наших військ на інших напрямках». Герасимов також згадав про активність підрозділів РФ поблизу Куп’янська на Харківщині та в районі Ямполя.

Яка ситуація на фронті насправді?

Однак ці заяви начальника російського Генштабу суперечать інформації з українського боку. Президент України Володимир Зеленський у розмові зі Sky News зазначив, що попри підготовку Росією нових наступів, її війська не досягли помітних успіхів.

«Загалом я задоволений тим, що три останні російські наступи провалилися, хоча вони готують ще два серйозні удари. На мою думку, це важливий сигнал», — сказав Зеленський.

За даними українських військових, цього тижня вдалося відбити ворожу атаку біля Покровська, а аналітичний ресурс DeepState повідомив про успіхи ЗСУ в сусідньому населеному пункті. Також українські підрозділи під Куп’янськом заявили, що під час спроби російського штурму вдалося взяти в полон значну кількість окупантів.

Нагадаємо, у нещодавньому інтерв’ю Зеленський заявив, що всі останні наступальні операції Росії провалилися. За його словами, російські війська зазнали значних втрат у живій силі та техніці, що призвело до падіння їхнього бойового духу. Водночас президент України попередив, що ворог готує ще дві наступальні операції на осінь, але вважає, що реальні успіхи окупантів значно гірші за доповіді, які отримує Путін.