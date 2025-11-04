Як і де має закінчитися війна: в Україні зробили заяву

Перший заступник очільника МЗС України Сергій Кислиця / © Associated Press

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявив, що війна має бути зупинена припиненням вогню на «нинішній лінії зіткнення». А потім –складні переговори щодо територіальних питань.

Про це Кислиця сказав у інтерв’ю Anadolu.

Заступник голови МЗС зазначив, що бачення США та України щодо завершення війни збігаються.

«Позиція президента США Дональда Трампа та України однакова: війна має бути зупинена припиненням вогню на нинішній лінії зіткнення, і тоді переговори мають вестися з нинішньої лінії зіткнення, а подальше обговорення територіальних питань має бути доручено керівництву України та Кремля», — висловив думку дипломат.

Кислиця зауважив, що Україна вже зробила чимало поступок Кремлю, тому очікувати подальших компромісів не варто. Він наголосив, що і Київ, і Москву, а також усіх залучених партнерів очікують складні переговори. За словами дипломата, це зумовлено самим характером конфлікту, який триває вже багато років.

«Російській владі, врешті-решт, потрібно проявити серйозність і долучитися до переговорів… Так, наші переговори — і не тільки зі США, а й із багатьма іншими партнерами — дуже складні, але я був би здивований, якби нам удалося вести їх легко з огляду на складність конфлікту, що триває», — зазначив Кислиця.

Дипломат підкреслив, що підтримка України з боку США триватиме, назвавши Вашингтон «основним гравцем» у міжнародних зусиллях із досягнення миру. Він також заявив, що очікування щодо передавання Україні крилатих ракет Tomahawk та систем ППО Patriot є реалістичними.

«Переговори йдуть повним ходом, і ми реалістичні. Ми ведемо не тільки політичні переговори, а й переговори з урядами і виробниками систем озброєння… Процес, можливо, йде не так швидко, як ми всі сподівалися, але він іде в правильному напрямку», — наголосив Кислиця.

Коментуючи скасовану зустріч президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним, заступник міністра зазначив, що причиною стало розчарування американського президента діями Кремля.

«Той факт, що оголошена зустріч Трампа і Путіна була скасована, свідчить про те, що Вашингтон втрачає терпіння через маніпуляції Москви, тактику зволікання і нескінченні затримки замість того, щоб серйозно поставитися до переговорів і покласти край цій війні», — висловив думку Кислиця.

До слова, напередодні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що очікує, що у війні в Україні «буде знайдено компроміс» найближчим часом. Ердоган наголосив, що Туреччина взяла на себе «відповідальність за справедливе та тривале мирне врегулювання» і продовжуватиме надавати підтримку для досягнення припинення вогню та миру. Ця заява пролунала після того, як Росія заявила про готовність продовжувати переговори, але лише у стамбульському форматі.

Згодом очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан підтвердив готовність Стамбула стати посередником у новому раунді переговорів між Україною та Росією. Він наголосив, що дипломатія є «єдиним шляхом до мирного вирішення кризи».