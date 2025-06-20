Як конфлікт між Ізраїлем та Іраном вплинув на Україну: експерт розповів про негативні наслідки

Війна на Близькому Сході

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Конфлікт між Ізраїлем та Іраном дала Росії геополітичну перевагу, послабивши міжнародну увагу до подій в Україні.

Про це заявив науковий співробітник аналітичного центру Atlantic Council Пітер Дікінсон в ефірі телеканалу КИЇВ24.

За словами експерта, через зростання напруги на Близькому Сході головний фокус зовнішньої політики США поступово зміщується з України. Це грає на користь Кремля, який прагне зниження підтримки України з боку Заходу.

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«Сьогодні Росія перебуває в дуже вигідному становищі. Уся увага Америки, щонайменше частково, переключилася з України на конфлікт між Ізраїлем та Іраном», — пояснив Дікінсон.

Він також підкреслив, що Україна більше не є першочерговим пріоритетом для США:

«Зараз Україна не на першому, не на другому й навіть не на третьому місці. Увесь фокус — на Ізраїлі. І так триватиме, поки війна між Ізраїлем і Іраном продовжується», — додав аналітик.

Дікінсон назвав таку ситуацію «ідеальним результатом» для Росії, яка отримує додатковий час для перегрупування сил і зниження міжнародного тиску, поки західні союзники зайняті іншими гарячими точками світу.

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Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін, розмірковуючи про ситуацію на Близькому Сході, охарактеризував Ізраїль як країну з великою кількістю російськомовних мешканців.

«Ізраїль сьогодні фактично є майже російськомовною країною, де проживає багато вихідців із колишнього СРСР, і Москва це враховує», — зазначив Путін.

З його слів не зовсім ясно, чи має це означати дружнє ставлення до Ізраїлю через спільну мовну спільноту, чи навпаки, чи варто очікувати тиску на Тель-Авів у зв’язку з потенційною підтримкою «російськомовних ізраїльтян» з боку Росії.