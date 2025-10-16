Як Китай робить можливою війну РФ проти України: у Зеленського розповіли

Китай і Росія / © Associated Press

Китай проводить «дуже дивне планування», надаючи підтримку Росії, яка руйнує міжнародне право, а також ключові торговельні та фінансові ринки.

Таку думку висловив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За його словами, саме завдяки Пекіну Москва зберігає можливість продовжувати повномасштабну війну проти України. Подоляк вважає, що Китай «загрався», намагаючись використати війну для посилення свого глобального політичного впливу.

«Це призведе до сумних наслідків, на жаль, — світ буде дестабілізований. Він уже хаотичний, дестабілізований, і Росія продовжує робити великий внесок у це. І тільки користуючись ресурсами Китаю, РФ це робить», — наголосив Подоляк.

Радник ОП переконаний, що щодо Китаю необхідно вести продуману політику. Якщо ж Пекін не готовий сприяти зупинці ескалації, то «проти нього потрібно вводити жорсткі, максимально заборонні санкції».

Нагадаємо, Китай запровадив санкції проти американських підрозділів південнокорейського суднобудівного гіганта Hanwha Ocean та пригрозив подальшими заходами у відповідь на американські мита, що стало черговим кроком у торговельній війні між Пекіном та Вашингтоном.

Пекін заявляє, що начебто вважає рівноправний діалог «єдиним способом» врегулювання конфліктів. Китай закликає не перетворювати культурні та інституційні відмінності між державами на перешкоду для діалогу.