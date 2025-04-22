Як маніпуляція з "великоднім перемир’ям" обернулось проти Путіна: пояснення експерта

Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

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Більшості цивілізованого світу вже давно зрозуміло, хто насправді не хоче миру. Російська операція для звинувачення України у зриві «великоднього перемир’я» була спрямована виключно на президента США Дональда Трампа. Однак реакція Білого дому вказує на те, що ця операція провалилася.

Про це виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Олександр Леонов розповів у ефірі телеканалу FREEДOM.

«Кремлівська інформаційна спецоперація з „великоднього перемир’я“ була спрямована насамперед на Дональда Трампа — показати, що Росія готова до перемир’я, а Україна ні. Але про те, що ця операція провалилася, говорить реакція США. Там фактично привітали таку можливість, але зараз категорично наполягають на 30-денному безумовному перемир’ї», — звернув увагу експерт.

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У цьому контексті він зазначив, що президент Росії Володимир Путін переграв сам себе.

«Він «потрапив у яму», яку сам «копав» для України, тому що для Дональда Трампа важливо забезпечити перемир’я тривале, а не на одну добу. А Путін показав, що загалом такий варіант можливий», — пояснив Леонов.

Він додав, що невдовзі для Трампа закінчиться перша вагома дата — 100 днів перебування на посаді президента, тож йому критично необхідно показати свої успіхи. Одним із них мало стати перемир’я в Україні.

«І ось зараз ми бачимо, що заяви представників Дональда Трампа досить чітко вказують на те, що там хочуть як мінімум 30-денного перемир’я. Путінське „великоднє перемир’я“ було прийнято як робоча демоверсія, а далі необхідно вже говорити про більш серйозні рішення», — вважає експерт.

Нагадаємо, 21 квітня Путін оголосив про завершення «великоднього перемир’я». Він також відповів на пропозицію президента України Володимира Зеленського про подовження повного припинення вогню на 30 днів заявою про те, що РФ проаналізує пропозиції.