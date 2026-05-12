Юлія Мендель: від тріумфу в ОП до скандалів, шарпань журналістів та сумнівних заяв

Колишня прессекретарка президента Юлія Мендель пройшла шлях від престижних західних медіа до епіцентру української політики. Але її кар’єра на Банковій запам’яталася скандалами, професійними помилками та навіть фізичними сутичками з журналістами. Вже не перебуваючи на посаді речниці, Мендель продовжує робити гучні та скандальні заяви, останні з яких озвучила в інтерв’ю проросійському американському пропагандисту Такеру Карлсону.

Біографія Юлії Мендель

Юлія Мендель народилася 3 вересня 1986 року в Генічеську на Херсонщині. Вищу освіту здобула в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який закінчила 2008 року. Під час навчання вивчала англійську, польську та українську мови, а також українську літературу.

2012 року Мендель захистила кандидатську дисертацію та отримала ступінь кандидата філологічних наук. Її наукова робота була присвячена темі «натурфілософська металогія лірики Володимира Затуливітера в контексті поезії 1970-90 років».

Кар’єру в журналістиці розпочала 2008 року як репортерка телеканалу ICTV. Згодом працювала редакторкою на телеканалі «Еспресо», а 2015 року стала кореспонденткою каналу «112-Україна» у США. Уже наступного року перейшла до міжнародного відділу новин телеканалу «Інтер».

2017 року Мендель почала співпрацювати з американським виданням The New York Times як позаштатна кореспондентка. Вона також стала єдиною українською журналісткою, яка брала участь у програмі World Press Institute. Крім того, проходила стажування за програмою Солідарності імені Леха Валенси, у Єльському університеті в межах програми THREAD, а також навчалася у Варшавській літній євроатлантичній академії (WEASA).

Певний час Мендель співпрацювала з міжнародними медіа: The New York Times, Politico, Vice, CNBC, New Eastern Europe, World Affairs Journal та Spiegel Online.

2016 року вона також була продюсеркою документального серіалу Vice News.

2018 року Мендель працювала разом із журналістом The New York Times Ендрю Хіггінсом над матеріалом про корупцію у Збройних силах України. Під час підготовки дослідження вона позитивно оцінювала роль п’ятого президента Петра Порошенка у реформуванні армії, відзначаючи «значний прогрес України у протидії корупції».

Як Мендель стала прессекретаркою Зеленського?

30 квітня 2019 року Зеленський оголосив відкритий конкурс на посаду прессекретаря. Серед основних вимог до кандидатів були знання щонайменше трьох мов, досвід роботи у журналістиці або публічній сфері, а також готовність працювати у режимі 24/7. Переможницею конкурсу стала Мендель, яку глава держави офіційно призначив на посаду 3 червня.

Володимир Зеленський та Юлія Мендель / © Юлія Мендель / Facebook

Як повідомляло видання «theБабель», ще до завершення відбору Мендель щонайменше раз зустрічалася із Зеленським — під час закритої зустрічі з представниками іноземних медіа, де вони навіть зробили спільне фото.

За даними Офісу президента, участь у конкурсі взяли близько 4000 претендентів, а до фінального етапу дійшли троє кандидатів. Для фіналістів організували імпровізовану пресконференцію українською та англійською мовами, під час якої оцінювали стресостійкість, швидкість реакції, почуття гумору та орієнтацію у політичному контексті.

Журналістка «theБабеля» Марія Жартовська також подавала заявку на конкурс і пройшла кілька етапів відбору. Після короткої телефонної співбесіди вона отримала тестове завдання електронною поштою: «Записати ваше відеозвернення до українців з нагоди 8 — 9 травня — 74-ї річниці перемоги над нацизмом в Європі». Готовий матеріал потрібно було надіслати до 18:00 наступного дня. Відповідь кандидатам обіцяли після 14 травня, однак, за словами Жартовської, з нею більше не зв’язувалися.

Тодішня прессекретарка «ЗеКоманди» Ірина Побєдоносцева пояснювала «theБабелю», що на першому етапі перевіряли базові критерії: знання української та англійської мов, грамотність, наявність профільного досвіду та вищої освіти. Значна частина кандидатів вибула вже після цього.

Під час телефонних співбесід оцінювали дикцію, манеру спілкування та швидкість мислення. Після цього відібрали 50 осіб, які отримали творчі завдання. На цьому етапі аналізували не лише форму, а й зміст: головну ідею повідомлення, щирість, переконливість, чіткість та лаконічність. Зрештою до фіналу дійшли троє претендентів, із якими особисто спілкувалися Зеленський та представники тодішньої Адміністрації президента.

До слова, Мендель стверджувала, що її зарплата на посаді становила 25 тис. грн на місяць. Водночас журналістські розслідування із посиланням на дані Державного управління справами повідомляли про суму близько 53 тис. грн. У червні 2020 року, попри карантинні обмеження для чиновників, зарплата Мендель сягала 46 217 грн.

Скандали за участю Мендель

Мендель почала потрапляти у скандали буквально від перших днів на посаді прессекретарки президента. Так, 6 червня 2019 року в ефірі телеканалу 1+1 вона заявила, що українські військові нібито обстрілюють цивільну інфраструктуру на Донбасі у відповідь на атаки російських окупаційних сил.

«Часто українських військових провокують, стріляючи з житлового будинку, школи, садочка, будь-якого місця, де знаходяться цивільні люди, і після цього починається обстріл цього будинку», — говорила Мендель.

Уже за місяць Генпрокуратура направила до Офісу президента запит із вимогою підтвердити або спростувати ці слова. Втім, в ОП документ повернули без розгляду. Згодом Військова прокуратура викликала Мендель на допит для надання пояснень. Вона прибула, однак від коментарів відмовилася.

1 листопада 2019 року New York Times опублікувало матеріал Мендель у співавторстві з журналістом Кеннетом Вогелем. У статті йшлося про можливу причетність Джо Байдена, який 2016 року обіймав посаду віцепрезидента США, до звільнення генпрокурора України Віктора Шокіна. У США Шокіна критикували через гальмування антикорупційних реформ. Автори також припускали, що дії Байдена могли бути пов’язані з розслідуванням щодо компанії Burisma, до ради директорів якої входив його син Хантер Байден.

Після публікації у статті знайшли низку неточностей, через що її розкритикували, зокрема Bloomberg та The Washington Post. Негативно про матеріал висловилися й представники Демократичної партії США. Серед них — радниця виборчої кампанії Байдена Симона Сандерс.

«Той факт, що New York Times виступили як добровільний агент для брехні адміністрації (тодішнього президента США — ред.) Трампа і захищали їх публікацію в газеті, викликає ще більший подив», — заявляла Сандерс.

Конфлікт інтересів у роботі Мендель із NYT

Телеканал CNN інформував про можливий конфлікт інтересів у роботі Мендель із The New York Times. У сюжеті зазначалося, що статті журналістки виходили в той час, коли в команді Зеленського вже розглядали її кандидатуру на посаду прессекретарки. Зокрема, 1 травня 2019 року було опубліковано матеріал за співавторства Мендель, а 3 травня вона подала резюме на роботу до майбутнього Офісу президента.

CNN також наводив коментар керівниці пресслужби The New York Times Арі Беваскуа. Вона зазначала, що редакція не знала про подання Мендель резюме 3 травня.

«Якби це було відомо, то їй би не доручали роботу над статтями і негайно припинили співпрацю через конфлікт інтересів», — пояснювала Беваскуа.

Хабар науковому керівнику в університеті

2016 року в матеріалі для Politico Мендель заявила, що 2012 року передала 200 дол. своєму науковому керівникові як хабар. Після цього професор КНУ імені Тараса Шевченка Юрій Ковалів, якого журналістка фактично звинуватила, звернувся до суду з позовом про захист честі, гідності та ділової репутації.

1 квітня 2020 року Херсонський міський суд ухвалив рішення не на користь Мендель та зобов’язав її спростувати поширену інформацію. Уже через кілька днів вона подала апеляцію. 15 жовтня 2020 року апеляційний суд визнав висловлювання Мендель про хабар викладачеві «оціночним судженням». Суд став на її бік і скасував рішення попередньої інстанції. У задоволенні вимог Коваліва було відмовлено.

Мендель зі стрічкою Russia Today

2019 року фотограф Андрій Дзиндзя оприлюднив фото, на якому Мендель позує зі стрічкою із символікою російського пропагандистського телеканалу Russia Today. Знімок викликав хвилю обурення в соцмережах, де користувачі масово критикували прессекретарку президента. Тривалий час Мендель не коментувала ситуацію, однак у жовтні 2020 року все ж пояснила, що фото було зроблене під час святкування Геловіну.

«Кілька років тому на Halloween-вечірці з журналістами з міжнародних видань я перевдяглася в найстрашніший тоді медіа-образ — працівниці Russia Today. Образ настільки лякав, що його навіть ретвітили іноземці», — заявляла тодіня речниця президента.

Юлія Мендель зі стрічкою Russia Today / © facebook/Андрій Дзиндзя

Мендель на телеканалі «Дом» і мовне питання

Значний суспільний резонанс викликав запуск 2021 року авторської програми прессекретарки президента «Погляд з Банкової з Юлією Мендель» на державному телеканалі «Дом», створеному для мовлення на тимчасово окуповані території Донбасу та Криму. Дебютний випуск проєкту вийшов 21 березня на платформах «Дом» та UATV і зіткнувся з хвилею критики — кількість дизлайків суттєво перевищила число вподобань. Після цього телеканал вибачився перед аудиторією та заявив, що Мендель не буде постійною ведучою програми.

Мендель опинилася в епіцентрі мовного скандалу через свої заяви в ефірі телеканалу «Дом».

«Борючись за українську мову, деякі українці перетворилися в ангелів з піною у рота. Але вони породжують дух ненависті. Через них зло на землі залишається нескінченним», — висловлювалася речниця глави держави.

Також Мендель озвучила думку, що українська мова нібито «і так захищена», а мовне питання, за її словами, часто використовують для поділу суспільства.

Окрім цього, в інтерв’ю російською мовою прессекретарка розмірковувала про явище так званої «української російської мови». Мендель назвала «украинский русский» «частиною культурного розмаїття нашої країни».

Інциденти Мендель із журналістами

13 вересня 2019 року під час форуму Ялтинська європейська стратегія (YES) журналіст «Радіо Свобода» Крістофер Міллер намагався поставити запитання Зеленському. У цей момент Мендель схопила журналіста за руку та почала відтягувати його від президента.

Свої дії Мендель пояснила тим, що у США нібито «така поведінка є нормальнию для прессекретарів». Однак сам Міллер заперечив це та заявив, що американські прессекретарі так не поводяться.

27 вересня того ж року в подібну ситуацію потрапив інший журналіст «Радіо Свобода» — Сергій Андрушко. Під час спроби поставити запитання Зеленському Мендель почала відштовхувати журналіста та виривати в нього мікрофон. Інцидент викликав широкий резонанс у медіасередовищі. Представники журналістської спільноти закликали президента відреагувати на поведінку своєї прессекретарки. Зокрема, Національна спілка журналістів України вимагала від ОП вибачень і офіційної реакції на дії Мендель. Від неї самої також вимагали публічних вибачень та перегляду ставлення до роботи журналістів.

Юлія Мендель відштовхнула Сергія Андрушка / © Радіо Свобода

Володимир Зеленський спочатку відреагував на ситуацію жартом. Перед початком одного з брифінгів він звернувся до Мендель зі словами: «Ви нікого не штовхали, Юля?» Пізніше президент висловився конкретніше щодо поведінки своєї прессекретарки: «Я їй повинен сказати: Так не можна, ще раз так буде — і ми попрощаємося. Але зараз я її захищаю».

30 вересня 2019 року журналістська спільнота «Ініціатива 34» виступила з вимогою звільнити Мендель із посади через «неетичну і непрофесійну поведінку» стосовно представників медіа.

Крім того, 7 жовтня журналіст Данило Яневський подав заяву до поліції щодо перешкоджання професійній діяльності Міллера та Андрушка з боку Мендель. У заяві він наголосив, що дії прессекретарки президента були протиправними та що вона, застосовуючи фізичний вплив, навмисно заважала журналістам виконувати професійні обов’язки.

Ще один інцидент стався 12 жовтня 2019 року, коли Мендель відштовхнула журналістку на той час видання «Апостроф» Юлію Забєліну та вимагала від неї не ставити запитань.

25 жовтня того ж року під час інтерв’ю Зеленського журналістам у Японії Мендель чотири рази потрапляла до кадру за спиною президента, активно жестикулюючи руками та паперами, сигналізуючи про необхідність завершити розмову.

У червні 2019 року прессекретарка президента опублікувала у Twitter посилання на новину англійською мовою. Після прохання журналістів «5 каналу» продублювати повідомлення українською Мендель відповіла: «Можу почати суржиком, спеціально для 5-го каналу». На телеканалі такі слова сприйняли як прояв хамства. Згодом Мендель видалила твіт і пояснила, що її слова про суржик були «жартом».

Народний депутат і власник телеканалу «Еспресо TV» Микола Княжицький поділився власними спогадами про роботу Мендель на каналі. За його словами, певний час вона працювала в редакції журналістських розслідувань.

«Конфлікт з редактором виник через серію сюжетів на підтримку одного проросійського діяча, який живе зараз у Росії і без висвітлення думки іншої сторони. Якимось дивом я тоді у кабінеті знаходив підслуховуючі пристрої«, — написав нардеп на своїй Facebook-сторінці 12 травня 2026 року.

Княжицький також зазначив, що його не здивувала нинішня поява Мендель в інтерв’ю з Карлсоном.

Професійні помилки Мендель

Мендель також неодноразово опинялася в центрі уваги через професійні помилки та суперечливі публічні заяви. Одним із перших гучних випадків став інцидент у листопаді 2019 року, коли перед поїздкою Зеленського до Литви вона переплутала країну з Латвією, назвавши відрядження «латвійським». У соцмережах це викликало хвилю насмішок, а сама Мендель згодом пояснила допис «троллінгом».

6 жовтня того ж року, коментуючи інтерв’ю Зеленського японському агентству Kyodo, вона написала англійською стару російську транслітерацію столиці України — Kiev замість Kyiv. Пізніше прессекретарка вибачилася за помилку.

2020 року після катастрофи літака МАУ Мендель встановила у Facebook фото із жалобною свічкою, однак одночасно на її аватарі залишалася рамка з написом «Я за ринок землі», що викликало неоднозначну реакцію користувачів.

Ще один резонансний випадок стався у листопаді 2020 року, коли Мендель опублікувала в Instagram фото випічки та написала, що «десерт вийшов неідеальним» — мовляв, «шостий ведмедик Брауні» не вдався. У Мережі одразу провели паралель із тим, що Зеленський є шостим президентом України. Після критики допис був видалений.

Юлія Мендель та Володимир Зеленський / © Instagram Юлії Мендель

Під час виступу в Американській торговельній палаті Мендель заявила, що «після двох її твітів … гривня стабілізувалася». Також вона навела неточні дані про інфраструктурні проєкти, стверджуючи, що за президентства Зеленського в Україні нібито «було побудовано 6500 кілометрів доріг». Водночас ексміністр інфраструктури Володимир Омелян говорив, що фактичний показник становив «менше 4 тисяч кілометрів».

9 листопада 2020 року Мендель коментувала інформацію про позитивний тест Зеленського на COVID-19 і написала: «на жаль … Президент почувається добре». Формулювання викликало хвилю критики, оскільки створювало враження, ніби вона шкодує через добрий стан здоров’я президента. Після реакції медіа та соцмереж допис було відредаговано.

У лютому 2021 року прессекретарка потрапила в новий скандал після привітання китайського народу з Новим роком за східним календарем. У пості Офісу президента використали фото із краєвидами та архітектурою Непалу замість Китаю.

Ще одна помилка стосувалася офіційного сайту президента, де повідомлялося, що Зеленський подарував вишиванки низці світових лідерів, серед яких згадувався і «президент Канади». Водночас у Канаді такої посади не існує: формальним главою держави є британський монарх, а уряд очолює прем’єр-міністр.

Звільнення Мендель — причини

30 квітня 20221 року стало відомо, що Мендель йде з посади речниці Зеленського.

Як пояснював тоді радник очільника ОП Михайло Подоляк, Мендель залишає посаду через виснажливий графік роботи 24/7, постійний суспільний гейт, що демотивує, та професійне зростання. Подоляк анонсував, що вона перейде на роль радниці з міжнародних медіа, де зможе висловлювати власну позицію, а не лише виконувати функції прессекретаря.

Скандальні заяви Мендель після звільнення

У грудні 2025 року Юлія Мендель в інтерв’ю «Радіо Свобода» виступила з критикою екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака, заявивши, що той мав суттєвий вплив на Зеленського та міг маніпулювати інформацією, яку отримував президент.

«Він передавав інформацію президенту так, як йому було зручно або як він її інтерпретував», — заявила колишня речниця.

За словами Мендель, траплялися ситуації, коли Єрмак нібито втручався у виконання президентських рішень: «Були випадки, коли він телефонував посадовцям і просив не виконувати те, що доручив президент».

Вона також висловила думку, що екскерівник ОП фактично контролював значну частину процесів усередині влади.

«Через нього проходило все. Він був фільтром у владі», — сказала Мендель, назвавши Єрмака «найнебезпечнішою людиною в нинішній владній вертикалі».

«Я зараз про це говорю, і мені страшно. Я розумію, що зараз ніхто в це не повірить, але я кожного дня молюся Богу і дякую за те, що жива. Тому що Андрій Борисович — це дуже небезпечна людина. Це дуже небезпечна людина. І ті, хто його знає, це зрозуміють», — стверджувала ексречниця Зеленського.

Також вона згадала епізод під час візиту української делегації до США 2019 року. За словами Мендель, тоді Єрмак нібито запитував одного з американських політтехнологів, «як йому стати президентом країни». Вона припускла, що після звільнення з посади голови ОП Єрмак може надалі зберігати вплив на політичні процеси в Україні та мати контакти у правоохоронних органах.

У січні 2026 року Мендель зробила нові резонансні заяви про Єрмака, стверджуючи, що той нібито цікавився магією та практикував різноманітні езотеричні ритуали.

Вона згадала епізод 2019 року, коли під час брифінгу в ОП журналіст кілька разів запитував Єрмака про його перебування на кладовищі, однак той не відповів на ці запитання.

За словами Мендель, уже у 2020 році один із міністрів повідомив їй, що Єрмак нібито займається магією. Водночас, за її словами, співрозмовник не став уточнювати деталей, але був «дуже наляканим».

Ексречниця президента також заявила, що 2023 року «людина з важливої служби» нібито розповіла їй про залучення Єрмаком магів з Ізраїлю, Грузії та однієї з країн Латинської Америки для проведення ритуалів.

«2024 року людина з езотеричної сфери розповіла мені, що маги Єрмака палять якісь трави, збирають воду з трупів і роблять якісь ляльки, які він складує в певну скриню. Мовляв, у тій особливій скрині — уже самі мерці. Тепер про це публічно говорять правоохоронці і навіть народні депутати (Ярослав Железняк)», — зазначала Мендель.

