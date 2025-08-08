Як може закінчитися війна в Україні / © ТСН.ua

Зустріч Трампа і Путіна вже деякий час обговорюється обома сторонами — і США, і Росією.

У CNN пояснили, навіщо кожній зі сторін ця зустріч, і назвали 5 сценаріїв, як може завершитися війна в Україні.

Навіщо Путіну і Трампу особиста зустріч

На думку авторів статті, президент США Дональд Трамп хоче використати силу своєї особистості для досягнення угоди, вважаючи, що шість місяців непохитності Москви можна подолати, зустрівшись з диктатором Путіним віч-на-віч.

Здається, Трамп все ще чіпляється за ідею, що Кремль можна вмовити зупинити війну, незважаючи на те, що диктатор нещодавно нахабно заявив, що нібито «російський та український народи є єдиним цілим», і де б не ступив російський солдат, там Росія.

Натомість російський диктатор Володимир Путін хоче виграти час, оскільки у травні вже відхилив пропозицію Європи, США та України про безумовне припинення вогню, запропонувавши натомість дві односторонні, короткі та несуттєві паузи. Його війська стрімко просуваються на передовій у літньому наступі, який може наблизити його до своїх цілей настільки, що восени переговори будуть стосуватися зовсім іншого статус-кво у війні.

Саміт — який раніше планувався, раніше відкладався — може відбутися цього разу, і це ставить питання про те, як може закінчитися війна. CNN наводить п’ять можливих сценаріїв.

1. Путін погоджується на безумовне припинення вогню

Цей сценарій у виданні називають «дуже малоймовірним».

Журналісти сумніваються, що Путін погодиться на припинення вогню, за якого лінії фронту залишаться такими, якими вони є. Сполучені Штати, Європа та Україна вже вимагали такої паузи у травні під загрозою санкцій, а Росія її відхилила.

Кремль зараз перетворює поступові здобутки на передовій на стратегічні переваги і не бачить сенсу зупиняти цей прогрес зараз, коли він досягає свого апогею. Навіть загроза вторинних санкцій проти Китаю та Індії, які, схоже, чинять опір тиску США, не змінить цей безпосередній військовий розрахунок до кінця літа.

Принаймні до жовтня Путін захоче воювати, бо він перемагає, вважають у CNN.

2. Прагматизм та більше переговорів

На переговорах можуть досягнути згоди про подальші домовленості, які закріплять російські здобутки, які вже будуть до зими. Тобто, заморозка лінії фронту.

Путін, можливо, до того часу захопить східні міста Покровськ, Костянтинівка та Куп’янськ, що дасть йому міцну позицію, щоб перечекати зиму та перегрупуватися.

Потім Росія зможе відновити бойові дії у 2026 році або використати дипломатію для закріплення здобутого. Також Путін може підняти питання виборів в Україні і спробувати просувати проросійського кандидата.

3. Україна якимось чином переживає наступні два роки

Допомога від США та ЄС продовжується і все приблизно залишається так, як є зараз.

Покровськ може впасти, а інші опорні пункти на сході України можуть опинитися під загрозою. Україна може зіткнутися з повільним просуванням Росії, як це було раніше, а Кремль може навіть відчути наслідки санкцій та перегріву економіки.

У найкращому разі, на що може сподіватися Україна за таким сценарієм — розміщення десятків тисяч європейських військовослужбовців НАТО навколо Києва та інших великих міст, логістична та розвідувальна допомога Україні. Це створило б достатній стримуючий фактор, щоб Москва вирішила залишити лінію фронту такою, якою вона є. Це найкраще, на що може сподіватися Україна, вважають у виданні.

Але якщо Путін не зупиниться і дипломатія зазнає невдачі? Наступний варіант видання ще гірший.

4. Катастрофа для України та НАТО

Трамп залишив Україну напризволяще.

Європа могла б зробити все можливе, щоб підтримати Київ, але не змогла б схилити чашу терезів без американської підтримки.

Українська оборона може виявитися слабкою.

Також може значно посилитись мобілізація для підтримки оборони країни, оскільки наступ РФ продовжиться.

Зокрема, буде загроза для Києва.

«Криза військових кадрів у Києві перетвориться на політичну катастрофу, коли Зеленський вимагатиме ширшої мобілізації для підтримки оборони країни. Війська Путіна просуваються вперед. Європейські держави оцінюють, що краще воювати з Росією в Україні, ніж пізніше на реальній території Європейського Союзу. Але європейським лідерам зрештою бракує політичного мандата, щоб приєднатися до війни за землі всередині України. Путін рухається вперед. НАТО не дає єдиної відповіді. Це кошмар Європи, але це вже кінець суверенної України», — зазначають у статті.

5. Катастрофа для Путіна: повторення радянської війни в Афганістані

РФ посилає солдат на смерть для незначних територіальних здобутків.

Санкції підривають союз РФ з Китаєм та Індією.

Фінансові резерви Кремля вичерпались, а державні прибутки значно скоротились.

Серед російської еліти зростає невдоволення тим, як Кремль відкидав дипломатичні шляхи завершення війни.

Трамп стає «кульгавою качкою», і після проміжних виборів США повертаються до традиційних норм зовнішньої політики протистояння Москві та її покровителю Пекіну.

Подібні невдалі політичні розрахунки підтримали зрештою безрезультатну окупацію Афганістану Радянським Союзом у черговій війні, яку він сам обрав. Подібні моменти неочікуваної слабкості Кремля вже виникали під час війни в Україні, як-от коли Євген Пригожин очолив короткочасне повстання.

На думку видання, Путін тільки на перший погляд здаєтья сильним. Потім його можуть викрити як критично слабкого. Проблема цього сценарію полягає в тому, що він залишається найкращою надією західних стратегів, які не можуть ні розглянути повноцінний вступ НАТО у війну, щоб допомогти Україні перемогти, ні здатність Києва відкинути Москву військово.

Жоден з варіантів не є вигідним для України, вважає CNN

Лише один з них означає фактичну поразку Росії як військової сили та загрозу європейській безпеці. І жоден з них не може виникнути в результаті зустрічі Трампа з Путіним наодинці, без того, щоб Україна стала частиною якоїсь угоди пізніше.

