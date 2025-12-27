Чим можуть закінчитись переговори Зеленського з Трампом: політолог озвучив прогноз

Трамп та Зеленський / © ТСН

Реклама

28 грудня, у Флориді має відбутися зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Західні медіа вже називають цю подію кульмінацією тривалих консультацій, що розпочалися ще у листопаді після появи так званого мирного плану США. Проте для Києва ця розмова може бути вкрай непростою.

Про це розповів директор Інституту світової політики Євген Магда для «24 Каналу».

Чому «Трамп не в темі»

Головна проблема майбутніх переговорів полягає у різному сприйнятті реальності. За словами експерта, американський лідер далекий від розуміння жахів війни, які щодня переживають українці.

Реклама

«Мені не подобається драфт мирного плану з 20 пунктів, які є на сьогоднішній момент. Але я розумію, що Трамп взагалі не в темі, не в тренді того, що відбувається, і для нього немає значення 10-годинний російський наліт на Київ. Це ми маємо для себе усвідомлювати», — підкреслив Магда.

Саме тому завданням Зеленського стає не просто діалог, а складна просвітницька місія, де потрібно достукатися до співрозмовника, який мислить іншими категоріями.

Місія: сказати «ні», не кажучи «ні»

Політолог порівнює атмосферу навколо цієї зустрічі з напруженими засіданнями «нормандської четвірки», коли суспільство з острахом очікувало на можливу зраду інтересів. Ситуацію ускладнює особистісний фактор Дональда Трампа.

«Для Володимира Зеленського це насправді дуже серйозний виклик, тому що Трамп вбачає себе геніальним дипломатом, геніальним миротворцем, і росіяни дуже вправно це використали», — зауважив Магда.

Реклама

Зеленському доведеться обрати тонку дипломатичну лінію: він не може дозволити собі «віддзеркалювати» ексцентричну поведінку Трампа. Натомість український президент має діяти максимально відповідально.

За словами експерта, ключове завдання Зеленського — «говорити „ні“, не промовляючи ці дві літери». Він повинен бути достатньо переконливим, щоб відхилити неприйнятні для України пункти мирного плану, не зруйнувавши при цьому відносини з Вашингтоном. В іншому випадку наслідки для України можуть бути вкрай негативними.

Нагадаємо, Зеленський анонсував ключові теми переговорів із президентом США Дональдом Трампом. Основна увага буде приділена гарантіям безпеки та запобіжникам від повторної агресії Росії, синхронізації процесів миру та економічній відбудові України. Також обговорять делікатні питання, а після зустрічі можливі додаткові консультації з європейськими партнерами.