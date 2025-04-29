Як "мирний план" Трампа може розколоти Україну: подробиці від Politico

Україна ризикує втратити території без гарантій безпеки

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Адміністрація президента США Дональда Трампа заявляє про «близькість» до домовленості з Кремлем щодо припинення війни в Україні. Однак умови цієї угоди, як повідомляється, є вкрай небезпечними для Києва.

Про це пише Politico.

Без гарантій безпеки від США та стратегії «дикобраза», що передбачає постійне і масштабне озброєння України, така угода може стати лише паузою в амбіціях Володимира Путіна щодо підкорення української держави.

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Хоча обидві сторони — Зеленський і Трамп — охарактеризували свою зустріч у Ватикані як продуктивну, справжній зміст переговорів викликає тривогу. За інформацією з Вашингтона, Україна може бути змушена відмовитися від частини окупованих територій, ніколи не вступати до НАТО, а США — визнати Крим російським та скасувати санкції проти РФ.

Взамін Києву пропонують «міжнародні гарантії безпеки» від третіх країн, однак без участі Вашингтона. Більше того, американська сторона хоче укласти угоду про розподіл прибутків від українських природних ресурсів та використання Запорізької АЕС, яка повинна постачати електроенергію і Росії, і Україні.

Колишній міністр оборони України Олексій Резніков нагадав, як свого часу Франція відмовилася підписувати Будапештський меморандум, попереджаючи, що Росія може обдурити Україну. Схожа ситуація може повторитися і зараз, адже без участі США у гарантіях, навіть підписана угода може залишитися лише папером.

Аналітики попереджають, що така поступка з боку Києва, імовірно, призведе до політичної дестабілізації, потреби змін до Конституції та референдуму, а отже — стане сприятливим ґрунтом для нової хвилі реваншизму з боку Путіна.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що «рятує» Україну від Росії, і якби не його допомога, Україна була б «розчавлена».