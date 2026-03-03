Як на війну в Україні вплине операція США проти Ірану: у Зеленського пояснили

Радник Офісу президента України Михайло Подоляк / © Getty Images

Реклама

Росія посилює напруження на Близькому Сході, надаючи підтримку Ірану в його протистоянні зі США та Ізраїлем. Такий розвиток подій може позначитися не лише на регіональній безпеці, а й вплинути на перебіг мирних перемовин та перспективи завершення війни в Україні.

Таку думку висловив радник Офісу президента України Михайло Подоляк, повідомляє «24 Канал».

За словами Подоляка, фактично позиція президента США Дональда Трампа щодо Росії після останніх подій не зазнала змін. Він і надалі сприймає президента Володимира Путіна як впливового лідера, хоча нинішня реальність цього не підтверджує.

Реклама

Росія втрачає вплив на Близькому Сході: хто її замінить

Радник ОП також вважає, що заяви Москви стосовно подій на Близькому Сході нині мають беззмістовний вигляд, адже реального впливу в регіоні вона не має. Путін не виступає посередником між Іраном і США, тож рішення щодо подальших кроків ухвалюватимуть без Кремля. Єдина держава, здатна реально втрутитися, — Китай.

«Якщо Китай зможе дотиснути, залишки режиму Хаменеї, змусити Іран припинити блокувати Ормузьку протоку, то тоді він стане ще одним гравцем у ситуації на Близькому Сході», — зауважив Подоляк.

Росію ж, за його словами, серйозно не розглядають як впливового гравця. Навпаки, очікується, що вона перешкоджатиме врегулюванню конфлікту та намагатиметься його затягнути. Путін зацікавлений у тому, щоб «законсервувати» нинішній стан речей і максимально довго зберігати нестабільність.

Відомо, що Росія вже тривалий час співпрацює з Іраном і Північною Кореєю у війні проти України, і партнери Києва це усвідомлюють. Водночас Трамп і далі проводить «м’яку політику» щодо Путіна.

Реклама

Ставлення Трампа до Путіна ставатиме жорсткішим

На переконання Подоляка, зі зростанням успіхів США у війнах підхід Вашингтона до Путіна ставатиме жорсткішим. З часом у Трампа зникатиме ілюзія щодо значної ролі Кремля.

«Лідер США уже позбувається мілітарної, економічної присутності Росії у Латинській Америці, країнах Карибського басейну. Це дуже важливо з безпекових міркувань. Також продовжуються інтенсивні переговори навколо Гренландії. США досягнуть збільшення там своєї присутності», — акцентував радник ОПУ.

Він також вказав, що окремо постає питання обмеження доступу Росії та Китаю до так званих північних морських шляхів. Усе це — про глобальне домінування. Якщо США та Ізраїль продовжать операцію проти Ірану, вони можуть повністю «вибити» РФ з регіону, що суттєво вплине на світовий енергетичний ринок.

Війна в Україні поступово «обнулятиме» Росію

«Щодо України, я думаю, сумнівів немає, що це ключова війна. Так, є Близький Схід, інші конфлікти, але ключова війна для Росії, після якої буде поступово наростати її обнулення — це війна в Україні», — наголосив Подоляк.

Реклама

За його словами, війна має завершитися за формулою, запропонованою українським президентом Володимиром Зеленським: припинення бойових дій уздовж лінії фронту та надання Києву надійних гарантій безпеки. Саме вони стануть основою стримування Росії та інструментом тиску на Кремль у післявоєнній системі безпеки.

Як загострення на Близькому Сході вплине на Україну — оцінки експертів

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач називає події на Близькому Сході «другим фронтом» глобальної війни, де пряме зіткнення США та Ірану руйнує вісь Москва — Тегеран. Це фіксує крах старого світового ладу та вихід конфліктів за межі регіональних. Для України така ескалація створює стратегічне вікно: поразка Ірану послаблює «євразійську піраміду» агресорів і може змусити Кремль до поступок під тиском Китаю. Руйнування іранської «опори» загрожує всій конструкції КНР-КНДР-РФ, що дає надію на перелом ситуації на користь України.

Водночас Newsweek пише, що операція США проти Ірану може вигідно зіграти на руку Кремлю, попри ризик втрати Тегерана як військового союзника. Дії адміністрації Трампа здатні зміцнити позиції РФ, оскільки силові методи Вашингтона виправдовують російську агресію в Україні та відволікають ресурси й увагу Заходу від Києва. Економічно Москва виграє від стрибка цін на нафту понад 100 дол. за барель, що нівелює вплив санкцій. Для Путіна ідеальним є затяжний конфлікт, який виснажує Захід і дає Росії головний ресурс — час.