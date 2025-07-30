Володимир Путін і Дональд ТрампВолодимир Путін і Дональд Трамп

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Кремлівські чиновники рішуче відкинули новий ультиматум президента США Дональда Трампа щодо термінів для переговорів Росії з Україною про припинення війни. Таким чином вони підтвердили намір Москви продовжувати бойові дії.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв написав у соцмережі X, що Трамп не має права диктувати терміни мирних переговорів. За словами російського посадовця, перемовини завершаться лише тоді, коли Росія досягне всіх своїх військових цілей. Ймовірно, йдеться про зміну влади в Україні, перегляд політики відчинених дверей НАТО та послаблення української армії до рівня, коли країна не зможе захистити себе.

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Речник президента Росії Дмитро Пєсков також заявив, що країна-агресорка продовжуватиме війну для захисту своїх інтересів, незважаючи на заяву Трампа про 10-12-денний дедлайн для початку переговорів.

Пєсков також сказав, що спостерігається спад у процесі нормалізації російсько-американських відносин. За його словами, Москва досі зацікавлена у налагодженні діалогу з Вашингтоном, але це потребуватиме «імпульсів» з обох боків. Пєсков заявив, що нинішній стан двосторонніх відносин гальмує переговори щодо продовження дії Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.

Аналітики зауважили, що раніше у Кремль вже використовували не пов’язані безпосередньо з війною в Україні теми, як-от двосторонній контроль над озброєннями чи спільні економічні проєкти, як важелі для тиску на США задля отримання поступок щодо України.

В ISW вважають, що висловлювання Пєскова про погіршення відносин зі США і долю Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь можуть бути частиною зусиль РФ змусити Трампа відмовитися від ультиматуму заради нормалізації відносин і можливого розширення співпраці.

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«Інститут вивчення війни (ISW) продовжує вважати, що Кремль не зацікавлений у завершенні війни й натомість намагається затягнути конфлікт, щоб здобути додаткові переваги на полі бою», — йдеться у звіті аналітиків.

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що вирішив скоротити для Росії 50-денний термін на припинення війни проти України до 10 днів. Президент США аргументував своє рішення відсутністю прогресу.

Американський лідер повідомив, що на 11-й день США запровадять проти Росії тарифи та «інші речі». Трамп також висловив думку, що «війна в Україні затягнеться надовго, проте її можна було б легко залагодити».

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення Трампа — це виявлена дуже вчасно чітка позиція. За словами глави держави, Україна залишається відданою миру та працюватиме зі США, «щоб зробити обидві наші країни безпечнішими, сильнішими та такими, що процвітають».

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