Як Patriot допоможе протидіяти російським ракетам: експерт розповів подробиці

ЗРК Patriot / © Clash Report в мережі Х

Оскільки російські війська дедалі частіше застосовують балістичні ракети, лише система Patriot може забезпечити надійний захист від таких ударів. Надання Україні додаткових установок стане вагомим кроком для зміцнення протиповітряної оборони.

Про це розповів колишній офіцер Повітряних сил та заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський 24 каналу.

За словами Анатолія Храпчинського, російські війська посилюють обстріли українських територій, причому особливу складність становить те, що атаки здійснюються у змішаному форматі — різними типами ракет одночасно.

«Це ускладнює виявлення або перехоплення. Patriot — це система, яка передбачає виявлення і моніторинг великої кількості цілей одночасно. Це нам на користь», — сказав він.

Попри зростання загроз, авіаційний фахівець зазначив, що Україна потребує систем протиракетного захисту, які знищують балістичні цілі на найвищій точці траєкторії. Саме це могло б запобігти тяжким наслідкам від ударів противника.

За словами експерта, Patriot та аналогічні системи перехоплюють ракети вже на фінальному підльоті до об’єкта. Навіть у разі збиття ракети її уламки можуть створювати небезпеку. Саме тому Україні необхідно мати власні ефективні системи ПРО.

«Це дозволило б протидіяти балістичним ракетам, навіть тим, які можуть прямувати в бік Європи, але проходити курсом над Україною», — розповів експерт.

За його словами, наявність таких систем протиракетного захисту може значно підвищити безпеку не лише України, а й усієї Європи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Німеччина найближчими днями завершить постачання в Україну двох вогневих установок зенітно-ракетного комплексу MIM-104 Patriot, про яке було оголошено ще на початку серпня 2025 року.