Як перемога над Іраном вплине на війну в Україні — аналітики розповіли про план Трампа

Чому Трамп обирає Іран, а не Україну / © Associated Press

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Команда президента США Дональда Трампа, схоже, усвідомлює, що Штати, НАТО і союзники у Тихоокеанському регіоні опинилися в центрі глобального конфлікту, який ведуть проти них Росія та Китай.

Про це пишуть аналітики Марк Тоут і Джонатан Сві́т в The Hill.

Спочатку здавалося, що саме Україна стане тим місцем, де Захід здобуде першу перемогу в багаторегіональній війні з «віссю зла». Проте тепер головним фронтом стає Іран.

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Чому Іран, а не Україна?

«Іран веде безперервну пряму й опосередковану війну проти США і союзників вже 46 років», — йдеться у матеріалі.

Трамп закликав Іран до беззастережної капітуляції — це, за словами авторів, правильний крок.

Путін запропонував посередництво між США, Ізраїлем та Іраном — Трамп відмовив, відповівши: «Спочатку виріши власний конфлікт» — маючи на увазі війну в Україні.

Кремль не залишився осторонь — МЗС Росії закликав Ізраїль припинити атаки на іранські ядерні об’єкти, мовляв, це може спричинити «ядерну катастрофу». Автори вважають це черговим залякуванням, на яке раніше не раз піддавалася адміністрація Байдена.

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Іранська загроза Ізраїлю та регіону

Іран випустив по Ізраїлю понад 400 ракет і 1000 дронів — 24 загиблих, понад 500 поранених.

Країни Перської затоки (Саудівська Аравія, ОАЕ, Катар та інші) — під загрозою через стратегічний Ормузький протоку, яким проходить 20% світового споживання нафти.

США перекидають авіаносці — USS Gerald Ford, USS Nimitz, USS Carl Vinson — для потенційного удару по Ірану та стримування реакції.

Ймовірно, головною ціллю стане підземний ядерний об’єкт «Фордо» поблизу Тегерана. Пентагон перекидає бойову авіацію ближче до регіону, що свідчить про підготовку до дій.

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Що далі — Україна?

Автори переконані: після Ірану Трамп не повинен зупинятися. Перемога над режимом Хаменеї — це лише початок. Якщо США зосередяться тільки на Китаї й залишать Європу сам на сам із Росією — це буде стратегічна помилка.

Генерал Майкл Курілла (CENTCOM) нібито стримує спроби чиновника Елбріджа Колбі, який прагне вивести підтримку з України на користь Азії. Але, за словами авторів, війна в Україні, конфлікт з Іраном та потенційна ескалація в Тайвані — це ланки одного ланцюга.

Як зазначають автори матеріалу, Іран — ключовий перший крок для перемоги в конфлікті глобального масштабу.

Після нейтралізації іранської ядерної загрози потрібно продовжувати тиск на Росію.

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Всі ці конфлікти — стратегічно пов’язані, і виграти війну можна лише шляхом комплексного підходу.

Додамо, що після авіаударів Ізраїлю по Ірану 13 червня, Дональд Трамп заявив, що, начебто, знав про ці плани Єрусалима. Він закликав Тегеран до переговорів. Мовляв, буде гірше, ніж Іран очікував, якщо угоди не буде.

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