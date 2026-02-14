Як Польща відреагує на вторгнення Росії: Сікорський дав цікаву відповідь

Радослав Сікорський / © Associated Press

Польща приєдналася до Північноатлантичного Альянсу для спільної оборони.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє The Guardian.

Під час спілкування очільника МЗС запитали, якою буде реакція Польщі, якщо агресорка Росія перетне кордон і вторгнеться на її територію. Сікорський дає досить цікаву відповідь.

«Ми приєдналися до НАТО для спільної оборони. Якщо вони перетнуть кордон і почнуть вбивати громадян НАТО, громадян Польщі, ми очікуємо, що Північноатлантична рада збереться і активує план дій у надзвичайних ситуаціях, а після цього план дуже простий: ми виграємо, вони програють», - заявив польський дипломат.

Нагадаємо, Сікорський різко висловився про роль США у війні в Україні. Він заявив, що Європа повинна отримати місце за столом переговорів щодо України, оскільки вона несе найбільшу частину тягаря війни. З його слів, американці отримують прибуток від війни, продаючи зброю Україні через європейські країни.