Політика
582
Як Польща відреагує на вторгнення Росії: Сікорський дав цікаву відповідь

Сікорський дав сигнал Москві та наголосив на тому, що Польща перебуває у НАТО.

Олена Капнік
Радослав Сікорський

Радослав Сікорський / © Associated Press

Польща приєдналася до Північноатлантичного Альянсу для спільної оборони.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє The Guardian.

Під час спілкування очільника МЗС запитали, якою буде реакція Польщі, якщо агресорка Росія перетне кордон і вторгнеться на її територію. Сікорський дає досить цікаву відповідь.

«Ми приєдналися до НАТО для спільної оборони. Якщо вони перетнуть кордон і почнуть вбивати громадян НАТО, громадян Польщі, ми очікуємо, що Північноатлантична рада збереться і активує план дій у надзвичайних ситуаціях, а після цього план дуже простий: ми виграємо, вони програють», - заявив польський дипломат.

Нагадаємо, Сікорський різко висловився про роль США у війні в Україні. Він заявив, що Європа повинна отримати місце за столом переговорів щодо України, оскільки вона несе найбільшу частину тягаря війни. З його слів, американці отримують прибуток від війни, продаючи зброю Україні через європейські країни.

