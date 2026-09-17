Як посадити Київ і Москву за стіл переговорів: у США озвучили неочікувану ідею

США запропонували нестандартний крок до мирних переговорів між Україною та Росією

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Україна та Росія наразі не змогли досягти домовленості про завершення війни, а попередні спроби просунути переговори не дали остаточного результату. Водночас США вважають, що шлях до ширшого врегулювання може початися з окремих домовленостей про припинення вогню.

Про це повідомив постійний представник США при НАТО Метью Віттакер в ефірі Fox News.

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Чому переговори зайшли в глухий кут

За словами Віттакера, нинішня ситуація склалася через кілька факторів. Зокрема, Україна та Росія продовжують намагатися покращити свої позиції на полі бою, що впливає і на їхні підходи до переговорів.

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Американський дипломат також звернув увагу на наближення зимового періоду. За його оцінкою, Москва розраховує отримати додаткові переваги взимку, якщо її нинішня стратегія спрацює, тому обидві сторони прагнуть зміцнити свої позиції до цього періоду.

На цьому тлі домовитися одразу про повне припинення війни залишається складно. Саме тому у Вашингтоні розглядають можливість рухатися до ширшого врегулювання поступово.

Які домовленості можуть стати першим кроком

Віттакер припустив, що окремі домовленості про припинення вогню могли б стосуватися конкретних категорій цілей. Серед них він назвав енергетичну інфраструктуру, лікарні та інші цивільні об’єкти.

Такий підхід передбачає не одну всеосяжну угоду, а серію домовленостей щодо окремих напрямів. За словами американського дипломата, поступове узгодження таких питань могло б створити основу для подальшого руху до ширшої мирної угоди.

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Водночас сама можливість таких домовленостей не означає, що Україна та Росія вже погодили їхні умови. Йдеться саме про запропонований Вашингтоном підхід до розблокування переговорного процесу.

Що відбувається з домовленістю про енергетику

Питання припинення ударів по енергетичній інфраструктурі вже стало одним із напрямів переговорів. Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий до відповідних домовленостей, але очікує конкретного механізму, який гарантуватиме виконання умов Росією.

Водночас Fox News зазначає, що Росія та Україна продовжують обмінюватися ударами по енергетичних об’єктах, попри дипломатичні зусилля щодо припинення таких атак.

Тому запропонований Віттакером поетапний підхід поки залишається предметом дипломатичних зусиль, а не досягнутою мирною домовленістю.

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Нагадаємо, Трамп заявив, що війна між Україною та Росією може завершитися «дуже скоро». Водночас президент США Трамп згадав про особисту ненависть між Зеленським та Путіним, яка, на його думку, впливає на мирне врегулювання.

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