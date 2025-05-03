ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
77
Час на прочитання
2 хв

Як працюватиме спільний зі США фонд корисних копалин: Зеленський відповів

Володимир Зеленський розкрив деталі управління спільним з США Фондом корисних копалин.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський прокоментував майбутній механізм управління Фондом корисних копалин, створеним спільно з США. Наглядова рада складатиметься з 3 українських та 3 американських представників.

Про це заявив Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

«Знаю, що депутати обговорювали це питання — як нам все це контролювати і я дуже здивований перебігом цих дебатів, тому що у нас в багатьох державних українських компаніях, так було зроблено ще до мене, — більшість іноземців. Але ні в кого не виникає питань. Тут 3 на 3 і одразу виникло запитання як вони будуть керувати. Я думаю, так само, тільки нам буде трішки легше. 4 на 2 — управління відповідне, 3 на 3 — треба домовлятися», — заявив президент.

Він зазначив, що саме наглядова рада обиратиме керівника Фонду.

«Питання в цій угоді буде залежати від бажання Сполучених Штатів Америки. Маю на увазі, що якщо американський бізнес вирішить серйозно інвестувати — це найкращий варіант. Тому, що це для них буде зрозуміло, що це підтримується урядом Сполучених Штатів Америки і неважливо коли — сьогодні, через 5-10 років. Тобто ця інституція — це довіра», — додав Зеленський.

Президент зазначив, що ні США, ні Україна нічого не втратять, а якщо американці будуть бачити в Україні реальний простір для інвестування, то найголовніший крок зроблено.

«Тут точно буде інвестиція. Питання тільки в тому, американці хочуть інвестувати сюди 100 млн доларів або американці будуть готові зайти сюди 200-300 млрд. Ось і все», — заявив глава держави.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна не може гарантувати безпеку світових лідерів 9 травня на параді в Москві.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie