Як працюватиме спільний зі США фонд корисних копалин: Зеленський відповів

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський прокоментував майбутній механізм управління Фондом корисних копалин, створеним спільно з США. Наглядова рада складатиметься з 3 українських та 3 американських представників.

Про це заявив Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

«Знаю, що депутати обговорювали це питання — як нам все це контролювати і я дуже здивований перебігом цих дебатів, тому що у нас в багатьох державних українських компаніях, так було зроблено ще до мене, — більшість іноземців. Але ні в кого не виникає питань. Тут 3 на 3 і одразу виникло запитання як вони будуть керувати. Я думаю, так само, тільки нам буде трішки легше. 4 на 2 — управління відповідне, 3 на 3 — треба домовлятися», — заявив президент.

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Він зазначив, що саме наглядова рада обиратиме керівника Фонду.

«Питання в цій угоді буде залежати від бажання Сполучених Штатів Америки. Маю на увазі, що якщо американський бізнес вирішить серйозно інвестувати — це найкращий варіант. Тому, що це для них буде зрозуміло, що це підтримується урядом Сполучених Штатів Америки і неважливо коли — сьогодні, через 5-10 років. Тобто ця інституція — це довіра», — додав Зеленський.

Президент зазначив, що ні США, ні Україна нічого не втратять, а якщо американці будуть бачити в Україні реальний простір для інвестування, то найголовніший крок зроблено.

«Тут точно буде інвестиція. Питання тільки в тому, американці хочуть інвестувати сюди 100 млн доларів або американці будуть готові зайти сюди 200-300 млрд. Ось і все», — заявив глава держави.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна не може гарантувати безпеку світових лідерів 9 травня на параді в Москві.