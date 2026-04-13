Мадяр переміг на виборах / © Associated Press

Правління Віктора Орбана в Угорщині добігло кінця після того, як він визнав свою поразку на парламентських виборах на користь свого опонента Петера Мадяра. Ця ситуація зіграє на користь України.

Таку думку висловив Ростислав Хотин, редактор «Радіо Свобода», журналіст-міжнародник в етері «КИЇВ24».

«Угорський народ більше не захотів жити з Орбаном і загравати з Росією. Угорці проголосували, зокрема, за нормалізацію відносин з Україною. Тож варто очікувати, що буде знято вето на рух України до ЄС та на 20-й пакет санкцій проти РФ. Вони більше не блокуватимуться всередині Євросоюзу. Також, ймовірно, буде розблоковано великий пакет допомоги на 90 мільярдів євро, який ЄС виділяє для України», — сказав він.

Вибори в Угорщині — останні новини

12 квітня в Угорщині відбулись парламентські вибори. За результатами підрахунку 98,32% голосів на виборах в Угорщині лідирує Тиса. Партія Петера Мадяра має отримати 138 місць в парламенті, «Фідес» має отримати 55 місць, «Наша батьківщина» — 6.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що визнає поразку своєї партії та привітав свого суперника Петера Мадяра з перемогою.

Лідер партії «Тиса» оголосив про розворот зовнішньої політики Угорщини. Основним пріоритетом Мадяра та його політсили стане відновлення довіри всередині ключових міжнародних блоків. Він планує відійти від політики «балансування», яку роками проводив Віктор Орбан.