Мирні переговори з Росією не мають сенсу, оскільки Кремль «не розуміє, що таке підпис під документом», і завжди вимагає виконання цинічних умов. Мир в Україні пришвидшить не дипломатія, а знищення російської економіки, яка вже перебуває у скрутному становищі.

Таку думку висловив ексочільник МЗС України, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко, повідомляє «24 канал».

За словами дипломата, російські ресурси стрімко виснажуються, і саме тому припущення про можливе завершення війни найближчим часом мають під собою реальні підстави. Якщо 60% росіян не мають фінансової «подушки», то в разі втрати роботи вони просто залишаться на вулиці. Це свідчить про критичний стан російської економіки.

«Путін довів російську економіку та російське населення „до ручки“. Ми бачимо, що цілі галузі економіки стагнують. Навіть військова промисловість почала йти „в мінус“. Що тоді можна сказати про інші сектори», — зауважив Огризко.

За його словами, що гірше почуватиметься економіка РФ, то швидше вдасться досягти миру. На жаль, не всі це усвідомлюють — чимало людей досі вважають, що потрібно просто швидко домовитися та закріпити умови мирного плану.

«Для Путіна зафіксувати щось — взагалі нічого не означає. Я провів з росіянами кілька років у безпосередніх переговорах. Вони не розуміють, що таке підпис під документом. Для них це ніщо», — пояснив ексміністр.

Він зазначив, що Росія погоджується на будь-які домовленості лише тоді, коли це вигідно саме їй. Щойно вигода зникає — будь-які підписи миттєво втрачають сенс.

Тому, на думку Огризка, з Москвою можна говорити виключно мовою сили. Мати потужну армію, далекобійні ракети та винищувачі — це єдиний шлях до миру. Необхідно повністю послабити російську економіку. Тільки-но вона перестане функціонувати — мир стане реальністю.

До слова, на думку на думку журналіста Віталія Портникова, навіть якщо президент України Володимир Зеленський підпише «якусь муть» із президентом США Дональдом Трампом, це не матиме жодного значення, оскільки росіяни нічого не підписуватимуть. Портников підкреслив, що Путін заспокоїться лише тоді, коли російські війська контролюватимуть простір від Ужгорода до Харкова, оскільки Кремль досі марить зникненням України з політичної мапи світу.