Як примусити Путіна до миру: історик назвав тільки один метод

Володимир Путін / © Associated Press

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Основний інструмент впливу західних союзників на президента Росії Володимира Путіна — це військова підтримка нашої держави та поглиблення співпраці між оборонними промисловостями країн Заходу та України.

Про це американський журналіст та історик Девід Саттер сказав «24 Каналу».

Він наголосив, що переконати Володимира Путіна дипломатичним шляхом неможливо, оскільки той реагує лише на реальний силовий тиск.

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«Єдиний реальний важіль, який у них є, — це постачання військової допомоги Україні та інтеграція оборонної промисловості. Вони не переконають Путіна (добровільно піти на мир — ред.), — сказав історик.

Саттер підкреслив, що Кремль змінює поведінку лише тоді, коли військова ситуація починає погіршуватися і створює ризики для російського керівництва. Самі по собі дипломатичні зусилля не матимуть ефекту без реального військового тиску на Росію.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що завершити війну Росії проти України можливо лише шляхом системного та максимально жорсткого тиску на Москву як в економічній, так і у військовій сферах.

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