Путін Трамп та Зеленський / © ТСН

Для Володимира Путіна майбутня зустріч із Дональдом Трампом стала несподіваним шансом, який він прагне використати для нейтралізації загрози нових американських санкцій та продовження війни. Кремль розглядає саміт як можливість виграти час, посилити свої позиції на фронті та уникнути незручних переговорів за участі президента України Володимира Зеленського.

Про це пише Bloomberg.

На початку року Москва вже скористалася ослабленням підтримки Києва з боку США, щоб пришвидшити наступ як на суші, так і в повітрі. Зараз головна мета Путіна — досягти двосторонніх домовленостей із Вашингтоном без України, пропонуючи умови, які можуть влаштувати адміністрацію США, але які Київ не прийме. Це дозволить зняти з Кремля тиск і перекласти відповідальність за відсутність миру на українську сторону.

Вибір місця зустрічі також має символічне значення для Путіна. Саміт на Алясці, колись території Російської імперії, став би сигналом, що він більше не ізольований і готовий з’являтися у США, попри ордер Міжнародного кримінального суду. Для Кремля навіть запрошення на такий захід уже є перемогою, а якщо воно призведе до відтермінування санкцій чи розколу між Україною та її союзниками, це буде подвійний виграш.

Водночас пропозиції Росії, за даними німецького видання Bild, передбачають передачу Україні частини окупованих і навіть неокупованих територій у Херсонській та Запорізькій областях в обмін на тимчасове перемир’я. Кремль також може погодитися на припинення ударів з повітря, але це радше тактична поступка, враховуючи зростання можливостей українських безпілотників і ракет.

Українська сторона розуміє, що будь-яка угода має зберегти право на повернення територій у майбутньому, як це сталося із Західною Німеччиною після Другої світової війни. Проте ознак, що Путін готовий до подібного сценарію, немає. Його справжня мета — контроль над демілітаризованою Україною та визнання США російської сфери впливу в Європі.

Нагадаємо, радник Кремля Дмитро Суслов заявив, що Путін пропонує Трампу так званий «вигідний сценарій» мирної угоди. План передбачає двосторонні домовленості між Росією та США щодо припинення бойових дій в Україні. Згідно з ним, українські війська мали б залишити підконтрольні їм райони Донбасу, а російські — відійти із Сумської, Дніпропетровської та Харківської областей. При цьому лінія фронту в інших напрямках залишалася б без змін. Ще однією умовою є зобов’язання України відмовитися від вступу до НАТО.

Проте точні деталі мирної пропозиції президента РФ Володимира Путіна щодо завершення війни в Україні залишаються невизначеними через суперечливі заяви адміністрації президента США Дональда Трампа. Пізніше лунала інформаціящо йдеться лише про закріплення нинішніх позицій російських військ у Запорізькій та Херсонській областях.