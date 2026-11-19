Віталій Портников озвучив плани Путіна / © ТСН.ua

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Український журналіст та публіцист Віталій Портников розповів, на яких умовах російський диктатор Володимир Путін готовий закінчити війну проти України.

Про це він сказав в одному із етерів.

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«Путін хоче окупувати Україну із подальшою ліквідацією її державності та винищенням її населення. Верховна Рада України має зібратися, скасувати українську державність, українські області мають приєднатися до Росії на умовах неіснуючої держави. Російська гвардія має прийти на територію колишньої України і розпочати процес фільтрації нелояльного населення. Це і є путінський сценарій», — сказав Портников.

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Експерт зазначив, що на дипломатичне вирішення війни у Трампа небагато часу. Він пояснив, що вже 2027 року Кушнер та Віткофф можуть давати свідчення у Конгресі, а це може призвести до в’язниці, якщо вони брехатимуть під присягою.

«Трампу доведеться передати переговірний процес до Держдепартаменту до Марко Рубіо», — сказав він.

Портников додав, що станом на зараз немає дипломатичного вирішення російсько-української війни.

Раніше російський диктатор Володимир Путін назвав зустріч лідерів Китаю Сі Цзіньпіна і США Дональда Трампа «новою сторінкою в історії дипломатії». Водночас зухвало видав, мовляв, війни в Україні не розпочинав.

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